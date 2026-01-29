國際獅子會300-D2區、群獅送愛到埔里炫寬愛心教養家園 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】LCIF基金會捐贈無障礙設施設備，打造友善環境守護愛心教養家園老人兒童，國際獅子會300-D2區在國際獅子會基金會（LCIF）的支持下，於1月29日下午2點舉辦「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備」捐贈典禮，國際獅子會300D-2區總監陳家韋獅友向國際總會國際基金會LCIF申請撥款美金10萬元(新台幣3,058,279萬元)，經由國際總會LCIF指派信託理事江達隆博士的協助，順利撥款完成捐贈15人無障礙電梯1部、無障礙隔離室和通道、無障礙浴室廁所，協助院內身心障礙服務對象能在安全、友善的環境中安心生活、終身安養，真正做到無後顧之憂。

當天指派信託理事江達隆博士同時撥款捐贈美金1.5萬元幫助南投縣旭光高中青少年空手道協會採購學校訓練設備一批，改善學生學習環境，提升學習效能與品質。

南投縣政府社會及勞動局身障福利科科長李誌寬、馬文君立委助理、吳國昌、陳宜君、蘇昱誠等三位議員、潘副議長及林芳伃議員助理等都特別到場，共同參與這項非常有意義的大型捐贈活動！

議員們非常感謝國際獅子會國際基金會LCIF，提供炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備，發揮人道精神，給予需要幫助的人，最大的協助與支持。

國際總會LCIF主席法布里西奧.奧利維拉在致詞中指出，無障礙環境是基本人權，也是社會進步的重要指標，期盼透過此次捐贈，拋磚引玉，喚起更多企業與社會大眾關注身心障礙族群及高齡照護議題，共同打造更有溫度、更友善的社會。

總監陳家韋獅友致詞表示: 無障礙環境設施設備旨在提升教養院的生活便利性與安全性，讓行動不便的服務對象在日常起居、復健及活動時更加自在，也減輕照護人員的照顧負擔，為弱勢族群打造更具尊嚴的照顧環境。

總監議會議長吳正國獅友表示:今年300D複合區和D 1和D 2區在國際理事江達隆博士的幫助下向國際基金會LCIF總共申請撥款美金741,000(新台幣:23,341,500)幫助彰化縣和南投縣的弱勢團體，國際基金會LCIF是官方慈善機構，是獅友「慈善的手臂」，為全球獅友提供資金，支持獅友們在社區推動人道主義服務和大型項目，歡迎大家一起捐款，一起種福田，向需要我們幫助的弱勢團體提供善心服務，獅子會「我們服務」（We Serve）的精神，將愛心化作行動，使社會上需要幫助的社福團體能獲得溫暖支持。

國際總會LCIF信託理事江達隆博士致詞時表示，感謝各分會會長和全體獅友每年熱心捐贈LCIF國際基金，一起種福田，行善積德，因為有大家的快樂服務付出與踴躍捐贈，才能向國際總會申請更多的LCIF 撥款資源，造福彰化縣和南投縣的社福團體，擴大獅子會社服公益的力量，他也感謝所有獅友全力的投入，使計畫順利完成。

炫寬愛心教養家園 院長賴琬仍感謝國際獅子會國際基金會LCIF江達隆博士的、陳家韋總監和全體獅友的幫忙，此次LCIF的撥款補助，對家園而言真是即時雨，不僅改善硬體環境，更給予服務對象與家屬一份安心與希望。

捐贈典禮在溫馨感人的氣氛中圓滿完成，象徵獅子會與炫寬愛心教養院攜手合作，為身心障礙者鋪設一條安心、尊嚴且充滿關懷的人生道路。（圖／陳宜君議員提供）