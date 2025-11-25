國際獅子會300-E1區捐贈「憨夢超人專車」 助「樂憨之家」憨兒出行安全





國際獅子會300-E1區於11月25日捐贈「憨夢超人專車」予台南市樂憨之家，成為樂憨之家每日服務的重要後盾，讓60位心智障礙者能在更安全、舒適的環境下外出就醫、學習與參與社區活動。

捐贈活動由樂憨之家打擊樂團熱鬧率先登場，鼓聲迴盪在院區，傳遞出憨兒們的自信與喜悅。第17分區主席王程信獅友、樂憨之家執行長及多位貴賓長官相繼致詞，現場氣氛溫暖而真摯。

蔡淑惠議員肯定獅子會長期深耕公益、關懷弱勢的行動，也讚許樂憨之家多年以來持續用心照顧心智障礙者，為城市帶來包容與溫度。王程信主席則表示，希望透過這次捐贈，讓公益成為生活的一部分，讓愛化作可以看見的力量。

廣告 廣告

「憨夢超人專車」命名「吾私號」，取自第17分區主席王程信對母親的深厚情感與致敬。王主席的母親姓張、單名「私」，今年85歲，身體健康、長居台南安定。「吾私」寓意「我的媽媽」，象徵著他將對母親的愛，化為對社會的無私奉獻。

王主席分享，多數人往往在父母離世後才追思懷念，但他希望趁著母親仍然健康的此刻，讓母親親眼見證兒子投身公益、回饋社會，讓這份家庭之愛延續為社會之愛。

樂憨之家徐培凱執行長感謝獅子會的關懷與慷慨支持，並表示，院內服務使用者多有行動不便或需陪同出行的情況，過去因交通資源不足，外出就醫或參與社區課程時常需仰賴工作人員協助與多次分批接送。如今有了這輛「憨夢超人專車」，照護能更順暢，服務也能更貼近每位憨兒的需求，樂憨之家將能持續實踐「讓心智障礙者活得更好、更自在」的理念，並與國際獅子會及地方力量攜手，傳遞「看見需要、付出行動」的信念。

更多新聞推薦

● 解決「楠梓百慕達」 陳其邁：楠梓陸橋改善由交通專業單位評估