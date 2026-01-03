國際獅子會300-E5區提供千萬助學金 助技職學子築夢堅持

記者鍾和風/高雄報導

為支持弱勢家庭子女安心就學，鼓勵勤奮努力的技職學子，社團法人國際獅子會300-E5區李慶春總監暨全體獅友，於1月2日假高雄市林皇宮舉辦百萬助學金頒獎典禮，表揚並頒發獎助學金予200名努力向學的技職學生，獲獎者為南、北高家扶中心陪伴之兒少。此愛心九年來從未間段累積獎助學金高達千萬，藉由獎助學金實質鼓勵學生精進勤勉、發揮所長。典禮當日邀請高雄市政府社會局科長鍾翠芬、國際獅子會300-E5區總監李慶春、南高雄家扶中心扶幼委員會賴曼綺主委、北高雄家扶中心扶幼委員會李奇倫主委等貴賓到場為學生加油勉勵，並招待受惠學生家長出席觀禮與享用美味佳餚。

廣告 廣告

國際獅子會300-E5區提供千萬助學金，助技職學子築夢堅持。(圖/南家扶中心提供)

社團法人國際獅子會300-E5區總監李慶春表示，秉持著：「取之社會，用之社會」的精神，集結各方愛心募集助學金，將公益放在首位，以最大的力量支持經濟弱勢家庭，成為點亮生命之光，照亮學子堅毅前行。透過獎助學金的鼓勵，讓有志向、一技之長的學生不因經濟因素而中斷學習之路，在技職教育中積極向上，累積專業能力與自信，為未來職涯奠定基礎。

真真是此次受惠學子之一，就讀高職化工科三年級，對學習滿腹熱情，與同學組隊參與專題，以關心環境永續議題為核心，從生活中發掘問題、設計到分析，認真專研並加以應用，2025年獲得「科學探究競賽銅獎」、「旺宏科學獎優等」之佳績。除在技職表現上精益求精，考取化工丙級證照，利用課餘時間擔任童軍社團志工，辦理活動，用自我技能及行動回饋社會，陪伴更多需要的兒童。真真母親自幼即獨力扶養真真和妹妹，即使收入不豐，為了孩子學習、成長勤奮工作，看見真真站在舞台上，內心十分感動與驕傲，也感謝有這份獎助學金的支持，減輕學費、術科材料等經濟負擔。

南高雄家扶中心賴曼綺主委表示：「南高雄家扶中心扶助家庭有逾八成為單親及隔代教養，缺乏照顧替手及經濟後援，肩負沉重壓力，經濟困境進而影響兒少教育和生活需求，學習資源相對匱乏，感?國際獅子會300-E5區李慶春總監暨全體獅友，用愛送暖長達九年，每年捐助佰萬助學金，陪伴技職學子勇敢追夢、提升技能，共同打造更具希望的技職教育環境，並期勉社會各界共同為兒少提供更多機會與支持」。