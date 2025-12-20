國際獅子會300A-2區勇奪和平海報冠軍 周曉芸：持續青少年教育傳遞和平理念

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】國際獅子會年度具教育意義與國際視野的重要活動「國際和平海報比賽」，在 2025–2026 年度 300A 複合區評選中，由300A-2 區推薦的桃子腳國小學生郭安庭，憑藉優異的敘事能力與深刻寓意脫穎而出，勇奪 300A 複合區遴選第一名，並將代表台灣送往國際總部參加全球評選。300A-2區和平海報委員20日下午於台北市政府青年局舉行頒獎典禮，展現對青少年和平教育的深度關懷。

國際獅子會300A-2區和平海報委員會於12月20日在臺北市政府青年局六樓國際會議廳舉行「2025–2026年度國際和平海報繪畫競賽頒獎典禮」。(國際獅子會提供)

本屆比賽主題為「萬眾一心」，郭安庭的作品跳脫了人物或鴿子等傳統符號，以「動物救援」為創作核心。畫面描繪雪橇犬在極地齊心協力救援受困北極熊的情節，生動詮釋了在極端環境下彼此扶持的核心價值，並透過色調警示全球氣候變遷。評審一致肯定該作品視角新穎、情感真摯，成功將和平理念延伸至全球生態與環境永續議題。

在 300A-2 區總監顏洋洋的領導下，本年度以「友情洋溢．永續服務」為精神，動員各分會積極推廣，使今年徵件數量與品質皆創下新高。和平海報委員會主席周曉芸全程統籌規劃，不僅落實校園推廣，更確保評選過程公平透明，為雙北學子打造接軌國際的創作舞台。周曉芸主席在典禮中表示，郭安庭同學的作品完美詮釋了和平並非口號，而是在困境中願意彼此扶持的具體行動。

和平海報比賽委員會主席周曉芸致詞。(國際獅子會提供)

值得關注的是，本屆和平海報委員會主席周曉芸，同時擔任立法委員黃國昌三重蘆洲區主任，長期深耕地方公共事務。周曉芸在公職服務與民間公益組織之間展現高度的行動力與整合力，積極投入社團公益、教育推廣與青年培力工作。其深耕地方的熱忱與在公益領域的專業表現，不僅廣獲地方肯定，也深受獅子會體系信任，成為結合公共服務與民間公益的最佳典範。

顏洋洋總監也對此次奪冠表達高度肯定，指出孩子用畫筆提醒世人，和平即是一種行動。300A-2 區透過藝術深耕，讓孩子的畫筆化為照亮世界的和平之光，也再次向國際舞台展現台灣青少年的創造力與善意能量。

