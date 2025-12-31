國際獅子會300A 3區舉辦大型圍棋賽事 750位選手齊聚典華推動國粹教育

圖：國際獅子會300A 3區舉辦大型圍棋賽事。(圖/主辦單位提供)

國際獅子會300A 3區於12月28日盛大舉辦圍棋比賽，歷經四個月縝密規劃與十餘次籌備會議，活動圓滿落幕。當天清晨7時30分，大直典華酒店外即湧現報到人潮，顯示賽事深獲各界重視。

此次比賽共吸引約750位選手參賽，連同家長及陪同人員，現場人數超過1,500人，會場座無虛席、氣氛熱烈。開幕典禮由國際獅子會300A 3區林鴻銘主席宣布開賽後，各組選手迅速進入專注對弈狀態，現場隨即轉為井然有序且沈靜專注的比賽氛圍，展現圍棋賽事高度專業的一面。

圖：圍棋賽事是國際獅子會300A 3區年度具代表性的公益文化活動。(圖/主辦單位提供)

國際獅子會300A 3區總監張秀芳表示：圍棋是中華傳統文化中極具深度的國粹，不僅自古即為培養智慧與修養的重要技藝，更是一項能訓練思考力、冷靜度、沉著力與邏輯推理能力的腦力運動。透過圍棋教育的推廣，讓孩子在對弈中學習尊重規則、面對勝負、培養耐心與自我管理能力，是一項具有長遠社會價值的公益行動，值得持續向下紮根、世代傳承。此次賽事參賽者年齡層橫跨幼兒至青少年，4歲即可開始學習圍棋，循序漸進培養專注與判斷力，現場亦不乏具備數段實力的精英棋手，展現圍棋教育深耕有成的成果。

主辦單位總監張秀芳進一步指出，長期投入圍棋學習的孩子，在行為表現與思考層面上更顯穩定成熟，能主動思考、冷靜分析並培養自我約束能力，對於健全人格發展與學習態度皆具正向助益，也回應了獅子會長期關注青少年教育與品格培養的公益宗旨。

圖：現場井然有序沈靜專注比賽。(圖/主辦單位提供)

林鴻銘主席表示活動期間，由第9專主席張堰林、11專主席黃耀生動員眾多獅友投入服務，在長時間、高人流的情況下，現場秩序維持良好、流程順暢，充分展現國際獅子會專業服務與高效執行力。主辦單位特別感謝台灣圍棋教育推廣協會理事長陳丕仁國際理事及財團法人大成文教基金會韓家宇董事長及承辦單位專分區及協辦單位以及贊助單位及所有領導獅友的無私付出與合作，齊心協力完成這場兼具文化、教育與公益意義的大型賽事。

圖：國際獅子會300A 3區舉辦大型圍棋賽事推動國粹教育。(圖/主辦單位提供)

經過一整天緊湊而精彩的賽程，各組成績陸續揭曉並即時頒獎，活動於下午5時30分，此次賽事累計超過1,700人次參與、歷時逾10小時，是國際獅子會300A 3區年度具代表性的公益文化活動。

主辦單位強調，此次活動的成功，來自於事前周密規劃與團隊高度默契的合作，也再次展現國際獅子會以行動落實文化傳承、教育關懷與社會公益的核心精神。