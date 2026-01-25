國際獅子會300A3區寒冬送暖 發放新北弱勢兒少紅包





國際獅子會300A 3區與新北市社會局合作，於歲末之際發放弱勢兒少計365份年節紅包，為孩子們送上滿滿的新年祝福。也邀請兒少帶來多項才藝表演，並發放伴手禮，讓兒少在歡樂溫暖的氛圍中，提前感受年節的喜悅與被支持的力量。透過這份用心準備的祝福，希望陪伴孩子迎接嶄新的一年，讓社會的溫暖在寒冬中持續流動。

新北市副市長劉和然表示，感謝國際獅子會300A3區跨區照顧新北的孩子，這365個紅包也代表365天不間斷的關懷。希望孩子們記得今天溫暖的音樂與愛心，未來有一天也可以像「獅伯伯」、「獅阿姨」一樣築夢踏實，回饋社會。看到孩子在舞台上盡情表演、在台下開心分享喜悅，讓人感受這場活動的溫度與用心。

國際獅子會300A 3區總監張秀芳說，活動由區內獅友共同集結力量，共發放365份紅包，每份紅包2千元，還有伴手禮各1份。看到孩子們站上舞台展現才藝，讓人真的很感動也很欣慰，希望陪伴弱勢家庭與孩童提前歡慶新年，讓幸福在社會中持續擴散。

活動帶來多項才藝表演，包括獅子會表演的太鼓、歌唱和舞曲。新北市小衛星單位財團法人威盛信望愛慈善基金會的孩子們也在舞台上展現平時練習的成果，台下掌聲不斷。發放紅包時，有孩子笑著分享「要買好多玩具」，也有人開心說「要拿回家請家人吃大餐」，真誠的話語流露出滿滿喜悅。隨後發放的伴手禮更為現場增添驚喜，孩子們彼此分享收穫，臉上洋溢笑容。

