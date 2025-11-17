國際獅子會300B 6區愛心不落人後 為健康與公益注入新活力

國際獅子會300B 6區上周末在新竹市十八尖山舉辦「卿力卿為，樂在服務」環保淨山愛心健行活動。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

國際獅子會300B 6區上周末在新竹市十八尖山舉辦「卿力卿為，樂在服務」環保淨山愛心健行活動，由總監黃秀卿帶領，傳遞獅子會的愛心與關懷，為健康與公益注入新活力。

此次活動內容豐富，除了健行外、還安排了闖關遊戲，健康加益智休閒活動，包含了環境保護、兒童癌症、視覺分享、救助飢餓、糖尿病防治等五關闖關關卡遊戲，現場還分發以百五十名關懷

此次活動內容豐富，除了健行外、還安排了闖關遊戲，健康加益智休閒活動，包含了環境保護、兒童癌症、視覺分享、救助飢餓、糖尿病防治等五關闖關關卡遊戲，現場還分發以百五十名關懷戶禮券，更有愛心美髮師現場義剪，充分展現獅子會滿滿的愛心，愛心不落人後，關懷弱勢守護民眾的健康，亦有獅子會的一份心力。

總監黃秀卿表示、「卿力卿為，樂在服務」活動，將一個恆久不變，團結所有獅友的力量的「We Serve我們服務」，把服務發揮到極致，攜手共創美好與快樂的社會環境，將愛散播至各角落，讓社會更加溫馨、祥和。