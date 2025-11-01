國際獅子會300B3區獅友趣味運動大會
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（1）日上午前往桃園區，出席「國際獅子會300B3區獅友趣味運動大會」。張市長表示，國際獅子會300B3區會務興盛，且推動公益不遺餘力，於桃園各地捐助物資，並捐贈市府居家智慧醫療巡迴車、視力篩檢巡迴車及冷藏冷凍冰箱等設備。張市長也感謝獅友們事業有成之餘，仍不忘回饋鄉里，期盼大家透過趣味運動大會讓情感更緊密。
國際獅子會300B3區總監徐聰明指出，感謝逾100名幕後工作人員及全球領導團隊（GLT）全力支援，使今日運動會順利登場，預祝與會的獅友們獲得佳績。
社會局表示，國際獅子會300B3區推動社區服務及慈善事業不遺餘力，在本市各地捐助物資、關懷弱勢團體，持續秉持獅子會博愛互助理念，為桃園帶來正向能量與愛心支援。
