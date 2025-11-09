國際獅子會300B5區獅友趣味運動會 張善政感謝獅友熱心公益共創溫暖桃園

張市長致詞。





桃園市長張善政9日上午前往中壢區，出席「國際獅子會300B5區獅友趣味運動會」。張市長表示，今日活動地點環境舒適，天候晴朗宜人，可謂天時地利人和兼具。張市長感謝黃明盛主席、楊嘉俊總監精心籌辦，讓獅友們齊聚一堂、共度歡樂時光。

張善政指出，獅子會成員皆在各行各業有卓越成就，更以實際行動回饋社會、推動公益，在歷任總監帶領下，長期支持市府各項公益活動，展現獅友熱心助人的精神。市府感謝所有獅友的熱情奉獻，讓桃園成為更溫暖、有愛的城市，也祝本次運動會順利成功、獅友情誼更加緊密。

廣告 廣告

張市長與獅友們合影。

社會局表示，國際獅子會300B5區長期以實際行動支持市政建設與社會公益，去（113）年捐贈逾430萬元災情勘察車及救災器材予市府消防局，強化救災能量；今（114）年再度捐贈「恆愛交通車」及「食安巡迴車」2臺公務車，並提供總價值150萬元的寒冬送暖物資，包含為503戶低收入家庭發放紅包與暖心被毯，展現獅子會持續回饋社會、關懷弱勢的熱忱與善行。包括立法委員魯明哲、市議員彭俊豪、魏筠、市府社會局長陳寶民、中壢區長李日強、國際獅子會300B5區總監楊嘉俊、獅友趣味運動委員會主席黃明盛、中大壢中校長劉倩伶等均一同出席。

大合照。

更多新聞推薦

● 汽油降0.2元 柴油不調整