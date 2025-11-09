國際獅子會300B5區運動會登場 張善政肯定獅友長年力挺公益

桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席「國際獅子會300B5區獅友趣味運動會」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（9）日上午前往中壢區，出席「國際獅子會300B5區獅友趣味運動會」。張善政表示，今日活動地點環境舒適，天候晴朗宜人，可謂天時地利人和兼具。張善政感謝主席黃明盛、總監楊嘉俊精心籌辦，讓獅友們齊聚一堂、共度歡樂時光。

市府感謝所有獅友的熱情奉獻，讓桃園成為更溫暖、有愛的城市。圖：市府提供

張善政指出，獅子會成員皆在各行各業有卓越成就，更以實際行動回饋社會、推動公益，在歷任總監帶領下，長期支持市府各項公益活動，展現獅友熱心助人的精神。市府感謝所有獅友的熱情奉獻，讓桃園成為更溫暖、有愛的城市，也祝此次運動會順利成功、獅友情誼更加緊密。

社會局表示，國際獅子會300B5區長期以實際行動支持市政建設與社會公益，去（113）年捐贈逾430萬元災情勘察車及救災器材予消防局，強化救災能量；今年再度捐贈「恆愛交通車」及「食安巡迴車」2台公務車，並提供總價值150萬元的寒冬送暖物資，包含為503戶低收入家庭發放紅包與暖心被毯，展現獅子會持續回饋社會、關懷弱勢的熱忱與善行。

