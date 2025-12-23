國際獅子會300B6區關懷癌症病童 包場觀賞公益電影

國際獅子會300B 6區二十二日下午舉辦「兒童癌症關懷公益電影欣賞活動」，吸引全區獅友及獅子家庭踴躍參與。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為了關懷兒童癌症病童及其家庭，國際獅子會300B 6區為弘揚獅子會「卿力卿為、樂在服務」的人道精神，二十二日下午舉辦「兒童癌症關懷公益電影欣賞活動」，吸引全區獅友及獅子家庭踴躍參與，共同用愛行動，為社會注入更多溫暖與希望。

活動由總監黃秀卿獅友帶領開場，現場氣氛溫馨且莊重，典禮中特別舉行「新竹市馬偕醫院兒童急救保溫箱捐贈儀式」，由楊順發榮譽副總監捐贈，象徵獅子會對兒童醫療照護的關懷與實質支持。捐贈儀式後，全體與會貴賓及獅友一同欣賞具啟發與感動意義的公益電影，透過影像故事喚起社會對兒童癌症患者及家庭的理解與共鳴。

這次活動不僅讓獅友們體現「服務奉獻、關懷社會」的核心價值，也讓更多民眾感受到獅子會長期關心弱勢與推動八大志業服務的堅定承諾。期盼藉由此次公益電影欣賞活動，開啟更多人對兒童癌症關懷議題的關注，共同為孩子們的健康與家庭幸福努力。

國際獅子會300B6區將持續秉持「We Serve」的服務精神，推動更多具社會影響力的公益行動，讓愛的力量在社區每一角落綻放。總監黃秀卿感謝榮譽副總監楊順發、兒童癌症主席劉采葳、GST團隊及支持此次活動的各分會和獅友們，為兒童癌症點亮ㄧ束光！