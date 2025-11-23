國際獅子會300C-1區溫暖台中 捐贈復康巴士、消防警備車

社團法人台灣省國際獅子會第二聯合會300C-1區今(23)日舉辦「希望有愛．幸福飛揚」愛心園遊會，此次活動籌募的愛心款項，將捐贈台中市政府復康巴士及消防警備車。市府社會局長廖靜芝和消防局副局長戴峻焜代表受贈，感謝民間力量公私協力、攜手公益，加倍台中市的社褔能量和救災能量。

（如圖）消防局副局長戴峻焜代表受贈消防警備車

國際獅子會300C-1區2025-2026年度總監林玉彪表示，「取之於社會、用之於社會」一直是獅友們努力的目標，當社會每一份力量都願意為他人多付出一點，城市就會變得更有希望、更有愛，生活其中的人們幸福飛揚，社會環境更安全美好。

社會局廖靜芝局長表示，感謝國際獅子會300C-1區無私付出奉獻，響應獅子會年度主題「和諧團結．榮耀服務」和「We Serve」的核心理念，用實際行動便利身心障礙朋友就醫、復健等交通接送，與市府共同打造有愛無礙、幸福宜居的台中。

消防局戴峻焜副局長指出，感謝國際獅子會300C-1區支持與肯定消防工作，助力守護市民生命財產安全。此次獲贈的警備車將配予第六救災救護大隊，轄管南屯區及西屯區，包含市府、市議會、三大科技園區(中部科學園區、台中產業園區、台中精密機械科技創新園區)與全市半數以上高層建築物。

社會局說明，台中市285輛復康巴士，一年出動約90萬趟次，載運量全國最高。為了提供身心障礙者更便捷的服務，現在除了電話預約，還可以透過復康巴士網路預約系統線上操作(https://rehabus.taichung.gov.tw/TcFCBus/)。此外，社會局運用GPS車隊監控APP，隨時掌握車輛即時位置與動態資訊，身障朋友可即時查詢車輛位置，減少等候時間。