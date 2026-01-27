國際獅子會300C2區、生煒公司捐贈消防警備車及救災裝備 強化台中救災應變量能

國際獅子會三００Ｃ二區第十六專區，捐贈消防局警備車一輛及救災裝備器材一批，在梧棲分隊舉辦捐贈儀式，由消防局專門委員林裕芳代表受贈。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

國際獅子會三００Ｃ二區第十六專區秉持熱心公益、回饋社會的精神，捐贈台中市消防局第四救災救護大隊消防警備車一輛及救災裝備器材一批，在梧棲分隊舉辦捐贈儀式，由消防局專門委員林裕芳代表受贈，並回贈感謝狀，表達誠摯謝意。另外，生煒工業公司也慷慨捐贈多項救護訓練器材及救災裝備予消防局第三救災救護大隊車籠埔分隊，協助消防人員精進專業技能，全面強化緊急應變效能。

消防局表示，此次捐贈的消防警備車具備高度機動性與良好載重能力，並搭配完整救災裝備配置，可支援火場後勤作業，協助設立火場指揮站、人員集結區、裝備管制站及後勤照護站等重要據點。警備車亦可即時支援現場管制表填寫、資訊彙整及平面圖繪製，協助指揮官迅速掌握火場狀況，精準部署救災策略，有效提升整體救災效率。

消防局說，消防警備車亦可運用於運送救災物資與支援重大災害現場之緊急應變。第四救災救護大隊轄區幅員遼闊，常需面對山林火警、住宅及工廠火災等多元災害型態，此次警備車及相關裝備到位後，將有效強化大隊機動調度與整體救援能量。

另外，生煒工業公司也慷慨捐贈多項救護訓練器材及救災裝備予消防局第三救災救護大隊車籠埔分隊，此次捐贈內容包含電動擔架床自動舉升系統、可攜帶式心臟電擊器及生理監視器、車禍脫困帶，以及多項實用救護耗材。其中，電動擔架床自動舉升系統可透過全自動化設計實現上下車「零負重」操作，有效降低消防人員在搬運過程中造成的職業傷害風險。

消防局特別感謝生煒工業公司賴東松先生、賴李玉蘭女士長期關注公共安全、熱心支持消防工作，其善行義舉不僅展現深厚的地方情誼，也為提升中市消防量能注入重要助力。