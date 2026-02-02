國際獅子會300D-2區群獅助力炫寬愛心教養家園新建院區 造福孩子無障礙新環境

【記者 謝雅情／南投 報導】財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園新建院區自114年1月5日起動工，並在縣政府的協助及國際獅子會300-D2區在國際獅子會基金會（LCIF）的支持下，於1月29日舉辦「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備」捐贈活動暨大樓落成無障礙環境設施設備啟用典禮。

本次活動由國際獅子會基金會LCIF國際總會主席法布里西奧•奧利維拉 (Fabricio Oliveira)、LCIF指派國際信託理事江達隆博士、300-D2區陳家韋總監、LCIF區協調長楊芬珍偕同炫寬愛心教養家園董事長賴錦鏡及現任院長賴琬仍共同主持。縣議員陳宜君、蘇昱誠、吳國昌到場觀禮，共同見證本次重大意義的捐贈活動，國際獅子會為完善機構無障礙環境設施設備，捐贈炫寬愛心教養家園新臺幣305萬8,279元，發揮人道精神，幫助全球需要幫助的人，讓政府和民間力量達到多元社會共贏目標。

炫寬愛心教養家園自民國87年設立，有著一位重度身障女兒的賴錦鏡董事長，抱持愛己及人的關懷為出發點，開辦期間歷經921大地震、多次法規規範修正、公共服務品質要求逐年提升及身障者照顧需求的不斷增加等多方壓力，現有院舍已不敷使用，賴錦鏡董事長及賴琬仍院長毅然投入新建院舍計畫，110年7月終於在南投縣府的協助下，向臺灣糖業股份有限公司以設定地上權方式租得興建用地，並予以准籌。

新院區基地面積11,561平方公尺，預計分為兩期工程進行，建築面積為3,747.52平方公尺為2棟三層樓建物，興建總工程費計1億8,620萬7,640元，已在本(115)年1月29日完成第一期工程首棟建物，預計於116年12月完成第二期工程，並遷移至新院區，該院將擴增床數自原有56床增加至90床，優先讓本縣年滿18歲以上65歲以下，第一類智能重度以上身障者，獲得建物新穎、生活機能舒適的住宿式機構照顧環境。

然而身障機構興建不易，近年在疫情及物價的多重影響，建築工料成本不斷攀升，在重重壓力下，炫寬愛心教養家園採取邊蓋邊籌募的方式，經該院撙節開支、集合社會各界力量共同參與弱勢者關懷，目前第一期工程興建所需經費計7,150萬7,640元，已支付5,960萬7,508元，尚有1,190萬元資金缺口；第二期工程經費1億1,470萬元預計向衛生福利部社會及家庭署申請「身心障礙照顧服務資源布建計畫-布建住宿式身心障礙福利機構計畫」補助經費5,409萬6,000元、南投縣府補助經費470萬4,000元及二期工程經費該院自籌5,590萬元，合計該院一、二期工程經費缺口達6,780萬元，仍有待社會大眾充沛的愛心共同協助。

南投縣政府結合衛生福利部所訂定「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，積極規劃相關照顧服務資源，於113年起將原有4區身心障礙資源中心升級為5區身心障礙者服務中心，投入更多的專業服務人力，來協助身心障礙者及其家庭在社區中的生活協助。預計在113-117年間，每年新增2-3處以上社區式服務，讓原本尚未有相關服務的區域，可以逐年布建，增加民眾使用服務的便利性。

縣府各項服務的推動，都以落實身障人權為基礎，以身心障礙者權利公約(簡稱CRPD)的精神決定政策方向，不是替障礙者做決定，而是協助障礙者做決定，將決定的權利交還給障礙者，同時也會積極開拓相關福利服務資源，爭取中央補助，照顧更多身心障礙朋友。（照片記者謝雅情翻攝）