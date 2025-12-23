國際獅子會300E-1區慰問空軍1聯隊 感謝戰備辛勞

記者王勇智／臺南報導

國際獅子會300E-1區第8專區、分區、分會、友會聯合辦理2025年空軍第1戰術戰鬥機聯隊敬軍慰勞活動，由國際獅子會300 E-1區臺南市成功獅會主辦，第8專區、分區、分會、友會協辦，於今（23）日在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，在黃裕洲總監率領團隊及顏振堂顧問、王程信分區主席、成功會長張杰睿等領導所屬獅友共計60多員，前往空軍第1戰術戰鬥機聯隊實施敬軍勞軍活動，慰問空軍官兵執行戰備任務辛勞，並致贈慰勞金。

廣告 廣告

黃裕洲表示，國軍官兵不分晝夜、守護家園，尤其臺南基地官兵們勤務極為繁重；沒有國軍，便沒有百姓安居樂業的生活。今天特別陪同國際獅子會300E-1區臺南市的獅兄獅姐們前來慰問，感謝官兵執行戰備的辛勞。

聯隊長廖少將表示，感謝國際獅子會獅兄獅姐們對國軍官兵的愛護與支持，有大家的支持和鼓勵，空軍1聯隊全體官兵定不負國人期望，必盡心竭力捍衛臺海領空安全，請國人同胞們放心。

慰問活動除致贈慰勞金外，聯隊亦致贈感謝狀及紀念品，氣氛融洽溫馨、軍民互動熱絡。接待行程安排參觀隊史館及陳展裝備，並由說明官解說，讓敬軍團見證聯隊的光榮傳統及空軍健兒的訓練有素，讓所有成員感受到國軍的精實戰力，以及守護空防的堅定決心。

國際獅子會300E-1區第8專區、分區、分會、友會今日在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，聯合辦理空軍第1戰術戰鬥機聯隊敬軍慰勞活動。(臺南市軍人服務站提供)

國際獅子會300E-1區第8專區、分區、分會、友會今日在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，聯合辦理空軍第1戰術戰鬥機聯隊敬軍慰勞活動。(臺南市軍人服務站提供)

國際獅子會300E-1區第8專區、分區、分會、友會今日在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，聯合辦理空軍第1戰術戰鬥機聯隊敬軍慰勞活動。(臺南市軍人服務站提供)