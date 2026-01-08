國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會捐贈物資 與南市府攜手守護弱勢家庭

南市社會局長郭乃文代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會捐贈生活物資，與市府攜手守護弱勢家庭。（記者李嘉祥攝）

國際獅子會300E-1區暨災難援助委員響應臺南市政府「照顧弱勢優先」理念及關懷弱勢家庭基本生活需求，捐贈2000件家庭生活用品，透過社會局社工評估提供給有實際需求的服務家戶，減輕弱勢家庭生活負擔及提升其生活品質，8日並舉辦捐贈儀式，社會局長郭乃文代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝國際獅子會長期投入社會公益，即時回應弱勢家庭實際需求，以具體行動展現民間團體關懷社會、回饋地方的溫暖力量。

黃偉哲市長感謝國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會長期關注社會需求，以行動投入公益關懷，此次捐贈快煮壺、雪平鍋、吹風機，攜帶式卡式爐及保溫瓶各400組，都是家庭日常所需，對於經濟弱勢家庭而言是一份即時的生活支持，市府也會持續與更多民間團體攜手合作，共同守護弱勢族群，讓愛心在臺南不斷延續，溫暖每個需要幫助的角落。

國際獅子會300E-1區暨災難援助委員會黃裕洲總監說，獅子會秉持「服務社會」核心精神長期投入各項公益行動，無論是災害發生時的即時投入救援、物資援助或是平日關懷弱勢家庭、獨居長者與需要協助族群皆不遺餘力；此次捐贈家庭生活用品，係回應基層民眾最實際的生活需求，期盼透過具體行動協助弱勢家庭減輕生活負擔，讓愛與關懷持續在社會中傳遞。

郭乃文局長指出，為及時協助經濟弱勢或遭遇急難家庭，提供適切的緊急生活物資協助，社會局設置「實物愛心銀行」，目前全市共建置5處委辦實體店面、15處合作分行實體店面及18處實物分站，相關物資多來自社會大眾、企業及團體的愛心捐贈，歡迎各界善心人士共襄盛舉送愛至實物愛心銀行，讓資源發揮最大效益，協助更多有需要的市民，如有物資捐贈意願或相關問題與需求可聯繫各實物愛心銀行或社會局社會救助科洽詢。