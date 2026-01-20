國際獅子會300E-1區送暖嘉縣物資銀行 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】國際獅子會300E-1區送暖不間斷，總監黃裕洲再次攜手災難援助委員會主席謝漢章、第四專區主席周錫宏募集快煮壺、不鏽鋼湯蒸萬用鍋等5項物資捐贈嘉義縣物資銀行，社會局長張翠瑤代表縣長翁章梁接受，並頒贈感謝狀，謝謝他們以實際行動，為嘉帶來溫暖關懷。

嘉義縣物資銀行由嘉義縣社會局、社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會合作，提供弱勢家戶實物物資援助，也因有善心團體的支持，讓受助家庭在寒冬年節前及時獲得幫助。社會局指出，快煮壺、不鏽鋼湯蒸萬用鍋等皆為平日所需物資，在年節將近的弱勢家戶更有如及時雨，嘉縣社福團體、18鄉鎮公所及相關網絡單位評估可依需求，透過物資銀行平台提出申請。

廣告 廣告

慈協副理事長蔡瑞國誠摯感謝國際獅子會300E-1區關注在地弱勢需求，這批物資將透過物資銀行妥善分配給有需要的家庭，物資銀行也仰賴社會各界愛心支持，感謝獅子會以實際行動使更多家庭感受社會溫暖。

黃總監表示，獅子會最高理念為「我們服務」（WE SERVE），即是服務社會，因此持續結合各分會力量推動社會服務，此次結合獅友力量募集物資，希望拋磚引玉，喚起社會大眾對弱勢族群的重視。