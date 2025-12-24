國際獅子會300E-1區 前往空軍一聯隊敬軍慰勞





國際獅子會300E-1區第八專區、分區、分會、友會聯合舉辦2025年空軍第一戰術戰鬥機聯隊巡禮敬軍慰勞活動，由國際獅子會300 E-1區臺南市成功獅會主辦，第八專區、分區、分會、友會協辦，23日由台南市軍人服務站劉可雲站長陪同下，及黃裕洲總監率領團隊及顏振堂顧問、王程信分區主席、成功會張杰睿會長等領導所屬獅友共計60多員，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊實施敬軍勞軍活動，慰問空軍官兵執行戰備任務辛勞，並致贈慰勞金。

黃裕洲總監表示，最近看到兩岸的局勢，深刻的知道前線官兵，不分晝夜，守護家園的辛苦，尤其臺南基地的官兵們，負責西南方空域防務，勤務極為繁重，今天沒有國軍，便沒有我們百姓安居樂業的生活，面對中共軍機擾臺表現無畏無懼的精神，且迅速、確實地執行自身的業務，徹底守護國人的安全，令人感佩，今天特別陪同國際獅子會300E-1區臺南市的獅兄獅姐們前來慰問，感謝你們執行戰備的辛勞。

空軍一聯隊長廖伯文少將表示，感謝國際獅子會獅兄獅姐們對國軍官兵的愛護與支持，有大家的支持和鼓勵，空軍一聯隊全體官兵定不負國人期望，必盡心竭力捍衛臺海領空的安全，請國人同胞們放心。

慰問活動實施全程，除致贈慰勞金外，聯隊亦會贈感謝狀及紀念品，氣氛融洽溫馨、軍民互動熱絡。接待行程安排參觀隊史館及陳展裝備，並由說明官實施專人解說，敬軍團見證了聯隊的光榮傳統及空軍健兒的訓練有素，讓所有成員感受到國軍的精實戰力，以及守護空防的堅定決心。

