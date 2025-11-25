國際獅子會300E-1區、台南市友聯獅子會 捐助安南醫院病房設備與輔具





國際獅子會300E-1區與台南市友聯獅子會24日，捐助安南醫院病房端化療點滴架與胸腔引流專用點滴架共20台，及一般輪椅25台，以嘉惠更多患者，提供更安全、便利、友善的醫療照護，提升醫療品質。

2025-2026年度以「改善健康與福祉、強化社區支持、協助有需要的民眾」為核心目標的國際獅子會300E-1區與台南市友聯獅子會，為落實公益服務理念，提升社區健康福祉，以實際行動支持醫療服務，因此有了此次安南醫院的捐助，也展現了獅子會長期以來持續深耕社會公益的博愛互助精神。

國際獅子會長期關注公共衛生議題，並積極參與社會公益活動，不僅深耕地方、關懷社區，本次捐贈更展現民間力量在醫療支持上的重要角色。安南醫院林聖哲院長表示，與國際獅子會攜手合作，是社會力量與醫療體系共同努力的最佳示範。

未來，安南醫院與國際獅子會300E-1區及友聯獅子會將持續維繫緊密合作關係，整合社會資源，協助更多需要就醫的民眾，共同打造更完善、更有溫度的醫療環境，實現「讓健康更加可近」的共同目標。

