（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國際獅子會300E1區第二專區第四分區主席郭惠蘭6日帶領獅兄姐，於水林鄉水燦林國小舉辦「反毒、反詐騙」宣導活動。本次活動以「齊心同行 讓愛飛翔」為主題，重點關懷青少年群體，並邀請北港警察分局偵查隊人員進行專題宣導，協助民眾了解毒品與詐騙的危害。

國際獅子會300E-1第四分區攜手北港警防範毒品與詐騙 。（圖／記者洪佳伶攝）

北港警分局偵查隊隊長廖祥凱率員於活動現場進行了反毒及反詐騙的講解，介紹毒品的識別方法及常見詐騙手法。演講中，警方特別強調了如何避免成為詐騙受害者，並提供了具體的防範建議，讓民眾提升警覺，保護自己和家人免受危害。

活動中還設有有獎徵答環節，現場提供20道有關反毒與反詐騙的題目，吸引民眾積極參與。每答對一道題目，民眾就有機會獲得主辦單位提供紅包獎品。北港警分局也準備了反詐騙宣導品，發放給現場民眾，幫助大家更好地記住防範技巧。

此次活動不僅加強了民眾對毒品和詐騙的防範意識，也展現了社會各界攜手防範的力量。北港警分局感謝國際獅子會及郭惠蘭主席的支持，未來將持續與社會團體合作，為民眾提供更多此類有益的社會服務，為創造安全、健康的社區環境而努力。