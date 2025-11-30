



由國際獅子會300D-1區主辦的「2025齊心做公益、讓愛傳久久」公益祈福點燈活動，歷經近一年的籌備，於今日在彰化體育館前圓形廣場盛大舉行。現場獅友及民眾熱情參與，共同點亮5,000盞祈福之燈，場面莊嚴而深具力量，善心與燭光交織成彰化最動人的一幕。

活動自早晨即展現殊勝氛圍，來自印度八蚌智慧林佛學中心近40位師父親臨誦經祈福，為社會祈求光明與平安。現場並安排浴佛儀式、樂團佛歌演唱，社福團體也齊心供養三寶，由僧眾加持甘露水贈予民眾，象徵祝福與護佑，讓整場活動更添靈性與祥和。

國際獅子會5000盞燈海照亮彰化 祈福活動吸引5000人參與

國際獅子會300D-1區總監蔡沼玲表示，本次活動募款總額達新台幣300萬元，扣除必要支出後，其餘將依比例回饋參與的社福團體。獅子會秉持服務的精神，希望透過點燈活動凝聚社會的善念，照亮更多需要被看見的角落，「每一盞燈都代表一個願望，也是一份愛的傳遞，期待彰化因為大家的參與而更加溫暖。」

彰化縣政府也高度重視本次公益活動，縣長王惠美也與會關心，而縣府參議柯呈枋也代表感謝，他提到從活動籌備、記者會到正式登場，縣長都非常重視，也指派他全程協助與出席，「這次點燈聚合五千人、點亮五千盞燈，是彰化公益的一大創舉，更展現地方民間力量的溫暖與能量。」

蔡沼玲總監感謝所有獅友、社福團體與縣府的協助，更感謝北斗奠安慈善功德會卓煜明理事長、白玉如議員，讓這場歷時一年籌備的活動，終於以愛與光的形式綻放。萬點燈海在彰化閃耀，象徵善念不滅、希望延續。獅子會期待持續與社會大眾攜手，讓「讓愛傳久久」不只是口號，而是共同實現的行動。

