國際獅子會MD4-L2 22日眼科義診

國際獅子會加州複合區MD4-L2舉行記者會宣布，訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動。（記者張宏／攝影）

國際獅子會加州複合區MD4-L2訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動，在20日舉辦的記者會上，總監裴映棋（Angel Peil）表示，這是獅子會傳統公益項目，她呼籲大家及早報名，因為名額只限120個，先到先得。

裴映棋表示，MD4-L2涵蓋巴沙迪那、洛杉磯市中心、長堤、核桃市等廣大地區，會員已經有1600人左右，視力檢查活動是國際獅子會的傳統公益項目。今年「免費視力檢查 & 舊眼鏡回收」活動會為社區民眾提供全面眼科健康篩查服務，包括白內障、青光眼、近視、遠視、散光、眼壓、眼疲勞、沙眼及聽力等問題的檢查。今年特別請來南加大醫院的眼科醫生Derrick Wang，屆時會使用先進的視力檢查設備，為社區民眾進行詳細篩查。

MD4-L2 Vision Special Team視力委員會主席Cindy Leung表示，每年接受檢查的基本都是老年人群體，希望未來視力檢查活動幫助到更多老年人。屆時還設有社區安全和健康講座、商家產品展示及舊眼鏡回收，獅子會將舊眼鏡清潔整理後再轉贈給有需要的民眾。愛心民眾可購買眼睛為主題的獅子會徽章，所得款項將裝備贊助為弱勢群體提供眼鏡的公益組織。

聯合主辦單位包括天普百年獅子會、羅省仁德獅子會、蒙羅維亞獅子會、鑽石萬里獅子會、哈仙達東區獅子會、洛杉磯海外獅子會、洛杉磯鑽石獅子會、洛杉磯太陽獅子會、洛杉磯恩典獅子會、洛杉磯菁英獅子會、洛杉磯皇家獅子會、美國聖谷企業獅子会、洛杉磯Sunrise獅子會和洛杉磯工業山莊獅子會。

活動時間是22日11:00AM -3:00PM，地點是工業市德成行停車場（17520 CASTLETON ST, CITY OF INDUSTRY, CA），登記報名電話是626-8384999 Jason Lin、626-2527668 Wily Young，626-7151171Cindy Leung。

