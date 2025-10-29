國際生活節見證土庫蛻變魅力

一一四年土庫國際生活節吸引許多民眾共襄盛舉。（記者劉春生攝）

為歡慶雲林縣土庫鎮升格八十週年的重要里程碑，雲林縣政府與土庫鎮公所、雲林縣土庫好COOL商圈發展協會攜手合作，日昨在土庫庄役場及其周邊街道盛大舉辦一一四年土庫國際生活節，以「跨文化共融、歡慶八十」為主題，共同見證小鎮蛻變與多元魅力。

活動現場氣氛熱烈，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、建設處長廖政彥、縣議員王鈺齊、土庫鎮長陳特凱及多位代表、立委張嘉郡與丁學忠聯合服務處副主任陳建彰、土庫鎮調解委員會主席黃伯文、土庫好COOL商圈發展協會理事長魏安助等人共同切下TUKU八十字樣的麵包，為土庫鎮八十週年生日慶生，象徵地方團結與共同祝福。

縣長張麗善致詞表示，十月對雲林來說是光輝的十月，縣內活動從月初到月底不間斷，雲林各地活動熱鬧非凡，上午農機展與毛巾節吸引逾二十七萬人次參觀，西螺大橋藝陣文化季更有超過四百位文化藝術者參與創作，展現雲林深厚文化底蘊，下午土庫國際生活節也十分精采，感謝大家踴躍參與。

張麗善縣長並恭賀土庫鎮建鎮八十週年及土庫衛生所評鑑榮獲全國第一名，感謝鎮長陳特凱、代表會及商圈理事長魏安助等共同努力，讓土庫更進步。她還說，縣府正與公所合作推動多項建設，包括幼兒園、公園、派出所及國民運動中心等，打造更完善的生活環境，讓土庫更好。

此次生活節邀集多國文化團體齊聚一堂，包括馬紹爾群島傳統舞蹈、哥倫比亞熱情舞團、德國手風琴音樂家等世界級表演；同時邀請台灣知名「FOCASA馬戲團」帶來震撼演出。地方團體如土庫國小布袋戲、馬光國中管樂團及國軍娃娃舞等，也展現學子與文化團體的創意能量，讓民眾在土庫就能體驗國際級藝術饗宴。

建設處長廖政彥表示，土庫兼具歷史底蘊與現代創新，是雲林文化發展的重要據點。縣府以地方創生與商圈振興為核心政策，整合觀光、文化與經濟資源，協助青年返鄉、數位轉型與創業輔導，讓商圈能自我成長、永續經營，也讓土庫文化生命力持續擴散。

廖政彥處長說明，一九四五年土庫由「街」升格為「鎮」，正式邁入新時代。自二零二二年成立雲林縣土庫好COOL商圈發展協會後，持續推廣在地特色與文化創新，並因新住民族群的加入注入國際能量，讓土庫成為雲林最具跨文化特色的城鎮。今年適逢升格八十週年，活動特別擴大規模，結合國際藝術、嘉年華與數位互動，打造全鎮生日慶典。

活動另一亮點為傍晚登場的「創意踩街嘉年華」，各社區、學校及藝文團體沿著鎮內主要街道封街遊行，營造熱鬧節慶氛圍。今年活動更首度導入「數位集章抽獎」，民眾於九月十五日至十月三十日期間，透過活動專屬LINE官方帳號掃描QRCode至土庫合作店家集章消費，不限金額即可獲得抽獎序號，集滿十家不同店家章更可再獲一次抽獎機會，增加中獎機率。

另十一月二十二日舉辦的《土庫宴》，將以十道土庫風土料理呈現「故事上的餐桌」，讓賓客在品嚐美味的同時，也能感受土庫人文風華，席位有限，歡迎全國民眾踴躍報名參加（https://reurl.cc/RkZDZn）。

最後張縣長邀請鄉親持續參加「藝術宅急便」藝術下鄉系列演出，全縣共有十二場活動，鼓勵大家每週末透過「慢遊雲林APP」參與藝文盛會，共同感受雲林文化魅力。