國際生物醫學實驗科學聯盟主席參訪林口長庚 肯定長庚醫學及醫檢教育成就
國際生物醫學實驗科學聯盟（IFBLS）主席Gabriella Lillsunde Larsson 10月31日參訪林口長庚醫院醫學及醫檢教育相關成就，肯定長庚以臨床與基礎並進的創新動能。長庚醫學教育研究中心自2015年開始計畫性推動高品質醫學教育研究，和體系各職類專責教學醫師、護理及各醫事職類專責教學團隊，共同營造友善的醫學教育研究環境，並達到研究資源之整合與共享，促進體系醫學教育研究專業化與國際化，期許落實體系永續醫學教育研究人才培育及研究成果轉譯。
經歷十年耕耘，長庚醫學教育研究中心2025年獲醫策會頒發國家品質獎-卓越團隊，近五年培養醫學教育專業人才獲獎包括國科會吳大猷先生紀念獎、國科會傑出研究獎、台灣醫學教育學會研究獎、台灣兒科醫學會兒科醫學教育貢獻獎等。中心近年來在國際學術連結合作及人才培育成果，包括2024年協助長庚體系和美國畢業後醫學教育評鑑委員會(ACGME)簽合作備忘錄，承諾運用全球化思維，合作推動臨床評量及師資培訓在地化的應用導入。
此外中心成員還獲頒2023年歐洲醫學教育學會院士（AMEE Fellow）、2025年瑞典卡羅林斯卡學院醫學教育研究獎院士(KIPRIME fellow)等，顯見長庚醫學教育研究中心是長庚體系醫學教育創新研究重要的推手和人才培育的搖籃。
以勝任能力為導向的醫學教育(Competence-Based Medical Education, CBME)是近年來醫學教育改革的趨勢，在檢驗醫學教育的應用也同樣重要。長庚為了落實CBME，在 曹國倩 執行長、黃瓊瑰 部長與 張璧月 部長帶領下，攜手台灣醫事檢驗學會完成全國醫事檢驗師公版 EPA （Entrustable Professional Activities，可信賴專業活動）建置，以學員實際能做得到且做得好的表現作為培育與評量標準，將臨床工作切分為可被授權的任務並依風險與複雜度分級監督。
首批公版包含：EPA1 採血作業、EPA2 血庫備血作業、EPA3 尿液常規檢驗、EPA4 全血球計數與白血球分類作業、EPA5 自動化生化檢驗分析作業。透過CBME的訓練架構，長庚建立可衡量、可追蹤的標準化教學模式，除了強化病人安全並與國際品質框架接軌，更落實醫學中心需培育優秀醫療人才的社會責任。
此次 IFBLS 參訪聚焦醫學教育能力框架與國際合作，長庚將持續以實證成果與標準化工具，推動醫學與檢驗教育在台灣與國際的深度連結與影響力。
