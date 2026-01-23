「國際療癒系天團」登紐約時代廣場 驚見1成員是前男團

Mia（左起）、劉玳妍、KAINA、NIKA 、阿卡莎納。（阿卡莎納團隊提供）

由國際公益企業家阿卡莎納所組成的全新團體FIVE TWO EIGHT 五二八，於美國時間22日正式登上紐約時代廣場，連續1周曝光音樂作品與MV，讓來自台灣的聲音站上世界中心發光。

FIVE TWO EIGHT 五二八由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納領軍，攜手NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成，其中最受矚目的成員之一，正是當年紅極一時「老鷹四少」成員之一的陳彥允（NIKA），久違以團體身分回歸樂壇，消息一出即引發高度關注。

FIVE TWO EIGHT 五二八以音樂作為傳遞愛、和平與療癒的媒介，也因此被媒體譽為「國際療癒系天團」。阿卡莎納也進一步分享，「五二八愛的頻率（528 Hz）」被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」，與身心靈療癒相關，被認為有助於減壓、修復細胞與提升心情。阿卡莎納表示，世界正處於混亂與對立並存的時代，希望透過音樂，讓更多人重新理解「和平」與「愛」的價值，「願世界上的人類能更彼此理解，在地球的日子裡學會珍惜愛與和平。」

