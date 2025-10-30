國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師 榮獲114年度「台灣醫醫療貢獻獎」殊榮

由中華民國醫師公會全國聯合會主辦的一一四年度「台灣醫醫療貢獻獎」得獎名單近日出爐，台灣資深整形外科名醫曹賜斌醫師憑著從醫四十多在醫界的貢獻，並創立國際白疤中心等多項公益事項獲此殊榮，將於十一月八日在第七十八屆醫師節慶祝大會中接受頒獎表揚，成為杏林佳話；中華民國醫師公會全國聯合會每年均會舉辦「台灣醫療典範獎暨台灣醫療貢獻獎」推薦甄選活動，希望藉由表揚在醫療工作中有特殊貢獻的醫師，來彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷，以期重塑醫師仁心仁術的美好專業形象，改善醫病關係提升我國醫療品質。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，其中「台灣醫醫療貢獻獎」部分，曹賜斌醫師獲得中國醫學大學附設醫院國際醫療中心陳宏基榮譽院長、中華民國醫師公會全國聯合會王宏育常務理事、高雄市醫師公會賴聰宏前理事長及高雄縣醫師公會林誓揚理事長等聯合推薦，榮獲此獎項，消息傳來受到各界及好友給予無限祝福。

回顧曹賜斌醫師從醫生涯，自一九八六年起由台北長庚醫院奉派南下，擔任高雄長庚醫院整形外科創科主任十年，一九八七年於高雄長庚成立南台灣首座美容外科中心，一九九四年於高雄長庚創建南台灣首座顱顏中心，一九九五年創設高雄市唇顎裂暨顱顏協會，擔任創辦人及榮譽理事長至今；一九九七年創設高雄長庚醫師聯誼會(現改名為南長庚醫師聯誼會)，一九九八年創設高雄市美容醫療觀光推展協會。不僅如此，曹醫師自一九九六年於高雄市執業起即率全國之先，開放其診所免費教導全國年輕輩整形外科專科醫師美容整形臨床技能，以培育台灣美容整形外科人才，其自創的「白疤顏色再生術」，也已有英、日、香港、非洲等地多位醫師主動申請來台學習。

此外，他亦率先製訂公平、合理的台灣美容醫療收費標準，以保障整形求治者權益，該標準並獲台灣美容外科醫學會採用，成為台灣正規美容整形醫療的收費標竿至今。曹賜斌醫師並響應衛福部政策，積極推動醫療機構美容醫學品質認證制度，以求將來能推動醫療觀光，振興台灣經濟。其診所於二○一四年榮獲台灣首屆「卓越醫療機構美容醫學品質認證」，及二○一八榮獲年台灣首屆「診所美容醫學品質認證」之金標章。

二○二三年他倡議並促成台灣美容外科醫學會舉辦全球首創之「成人之美」獎甄選活動，以使外觀殘缺患者能在整形後重建自信，繼而成就其美好的人生，該活動接續舉辦兩屆兩年，造成國內外轟動及各界讚賞。

曹賜斌醫師從醫生涯創下醫界改革及創新事蹟不勝枚舉，除了享譽國內外的自創《白疤顏色再生術》，亦創立全球首家之國際白疤中心，中心之宗旨為「治白疤、除心疤」；近四年來已嘉惠逾五百名全球各大洲白疤患者，也吸引英、日、港、非等國多位醫師來台研習。目前已有來自美國、中國等地的醫界代表，前來接洽此國際白疤中心能在該兩國設立國際分院之事宜，顯示此「國際白疤中心」具備高度國際化吸睛價值。

二○一六年曹賜斌醫師被推選為台灣美容外科醫學會第十二屆理事長，中興再造改革學會，並成功轉型由執業醫師執掌醫學會之國際化大方向；且任內代表台灣與日、韓、中、星等八國美容外科醫學會理事長分別簽訂首屆歷史性之美容整形國際學術合作MOU協議書，引領學會國際化，迄今該學會已與十四國簽訂MOU。

他並擔任東方國際美容外科醫學會（OSAPS）台灣國家代表、國際史懷哲基金會亞太分會總監、國際美容外科醫學會（ISAPS) 學術期刊編審委員、美國美容外科醫學會(ASAPS）學術期刊論文審查委員等多項國際要職；近年來，曹賜斌醫師獲獎不斷，二○二三年榮獲國際史懷哲基金會頒發《史懷哲科學與藝術獎章》，以及二○二四年美國芝加哥外科醫學博物館台灣廳當代傑出外科醫療人士等獎項。

總括其多項在台灣醫界的突破性表現及貢獻，榮獲今年「台灣醫醫療貢獻獎」，乃實至名歸。