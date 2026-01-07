國際白疤之父曹賜斌醫師拋磚引玉 善心捐贈馬拉威貧窮家庭

多年來深耕非洲馬拉威的馬拉威首都台灣商會會長施鴻森董事長，他鑿井、捐贈棺木、種生態咖啡等做公益不僅獲得馬拉威朝野之愛戴，也獲得不少台灣友人響應；國際白疤之父曹賜斌醫師去年中旬也響應其義舉，捐贈馬拉威貧窮家庭喪葬援助，今年意外收到施董事長帶來遠自馬拉威國會的感謝狀，令他感到驚喜不已。(見圖)

施鴻森現任馬拉威東非咖啡創辦人兼董事長、馬拉威首都台灣商會名譽會長、非洲陽光國際企業有限公司董事長及陽光世界咖啡創辦人等多職，二○二四年並榮獲國際史懷哲基金會頒發人類貢獻十字星勳章及胸章獎殊榮。

施鴻森以馬拉威脫貧計劃獲得稱道，他從二○二三年協助馬拉威農民種植咖啡，與歐美八個國家和國際NGO聯手以生態種植咖啡，二十多年來經營有成，從最早二千農戶，如今增加到超過八千戶，種植面積高達八千公頃，目前還持續增加中。

施鴻森經營有成將盈餘回饋當地，在馬拉威蓋學校、蓋教堂，提升當地教育水平，他的咖啡產區中出了兩名國會議員和一位部長，令他引以為傲。

施鴻森表示，在鑿井服務計劃部分，主要為缺乏乾淨水源的馬拉威社區提供水井，改善當地居民的生活品質與健康；每一口井的湧泉都代表著「Love from Taiwan」的愛心印記，直到二○二五年已有近二十口水井，二○二六年將追加至二十二口井，並將自台灣蒐集二百台舊電腦分贈馬拉威四所學校，讓馬拉威的學子與世界接軌。

今年元旦，施鴻森董事長特地邀請台灣資深整形外科曹賜斌醫師，以及高雄市教育界及醫界等友人，參觀位於高雄市岡山區的陽光恩典咖啡館及準備投入營運的咖啡烘培工廠，期能帶來更高經濟效益，才能餘力投入更多公益活動。

去年中旬曹賜斌醫師受到施鴻森董事長替馬拉威人鑿井、捐贈棺木、種生態咖啡做公益的義舉感動，因此響應捐助善款提供做為馬拉威貧窮家庭喪葬援助之用，使馬拉威貧困者屍體得以埋葬、靈魂得以安息、家屬得以安慰。

未料在今年元旦，施鴻森帶來遠自馬拉威國會頒發給曹醫師的感謝狀，寫著「感謝您捐助馬拉威貧困人士死後靈魂得以安息，家族得以安慰，特頒此狀以示感謝」，令曹賜斌感到驚喜不已，也期能藉此拋磚引玉，讓愛心無國界，傳播到世界各個角落。