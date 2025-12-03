國際盤勢／小非農意外急凍、Fed降息機率爆衝 亞股半導體領軍走強

財經中心／余國棟報導

加密貨幣市場同樣回穩，比特幣重回9.5萬美元上方，推升區塊鏈概念股反彈，投資人風險情緒進一步改善。市場接下來將關注週五即將公布的個人消費支出（PCE）物價指數與個人所得支出數據，藉此進一步判斷通膨與Fed政策動向。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（3日）收高，最新ADP「小非農」報告顯示，美國11月私人部門就業人數意外減少3.2萬人，市場原預期會小幅成長，數據反映勞動市場出現降溫跡象，進一步推升市場對聯準會（Fed）12月降息的預期。根據CME FedWatch數據，12月10日會議降息1碼的機率已高達九成。這項利多消息激勵投資情緒，抵消了微軟因AI需求疑慮所帶來的壓力，道瓊指數終場大漲408點、收在47,882.9點；標普500指數漲20.35點至6,849.72點；那斯達克上揚40.42點至23,454.09點；費半指數強漲1.83%，收7,280.51點，科技與半導體股成為盤面主軸。

在個股部分，Marvell（邁威爾）以32.5億美元收購AI晶片新創公司Celestial AI，激勵股價勁揚7.87%，市場看好其透過光子技術強化AI運算與記憶體連結能力，預期2028年起將為營收帶來貢獻。Microchip Technology（微芯科技）在上修獲利指引後狂飆逾12%，成為盤中焦點；特斯拉（Tesla）則續漲，市場解讀川普政府推動機器人產業與自動化政策有利相關族群。

反觀大型權值股表現分歧，微軟（Microsoft）因傳出AI銷售目標下修傳聞重挫2.5%，Meta跌1.16%、輝達（Nvidia）也微跌1.03%，Netflix因傳出併購傳聞破局大跌近5%，科技股漲跌互見，不過在半導體族群強勢帶動下，整體市場風險偏好維持正向。

另一方面，加密貨幣市場同樣回穩，比特幣重回9.5萬美元上方，推升區塊鏈概念股反彈，投資人風險情緒進一步改善。市場接下來將關注週五即將公布的個人消費支出（PCE）物價指數與個人所得支出數據，藉此進一步判斷通膨與Fed政策動向。

亞股方面，受美股上揚與半導體漲勢激勵，日韓股市週三全面走強。日經225指數大漲561.23點或1.14%，收49,864.68點，主要受惠半導體與科技股領漲；不過東證指數微跌0.2%，收3,334.32點。韓股同樣勁揚，綜合股價指數（KOSPI）收漲41.37點或1.04%，報4,036.30點，科技與汽車族群漲勢居前。韓國央行最新數據顯示，在出口回溫與民間消費改善帶動下，南韓第三季GDP季增1.3%，為近四年來最快成長，進一步強化投資人對亞洲經濟復甦的信心。

隨著Fed降息預期升溫、亞股同步轉強，市場風險情緒明顯回暖。美股盤後期貨持續走揚，顯示投資人對未來政策寬鬆方向樂觀。法人指出，若美國就業與通膨持續降溫，12月降息幾乎成為定局，將為年底全球股市帶來最後一波聖誕行情。

