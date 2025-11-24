國際盤勢／川普將訪北京！降息預期攀升 亞股今開盤等著噴

財經中心／余國棟報導

美股週一（24）日強力反彈，那斯達克指數大漲598點，漲幅高達2.69%，S&P500指數漲1.55%，道瓊指數則上揚202點。費城半導體指數飆漲4.63%，博通暴衝11%、美光大漲近8%、輝達也漲逾2%，市場受惠於聯準會（Fed）12月降息機率大增、加上AI題材再度升溫、川普釋出將在明年4月訪問中國的訊號，成為激勵股市多頭的重要推力。（示意圖／PIXABAY）

美股週一（24）日強力反彈，那斯達克指數大漲598點，漲幅高達2.69%，S&P500指數漲1.55%，道瓊指數則上揚202點。費城半導體指數飆漲4.63%，博通暴衝11%、美光大漲近8%、輝達也漲逾2%，市場受惠於聯準會（Fed）12月降息機率大增、加上AI題材再度升溫、川普釋出將在明年4月訪問中國的訊號，成為激勵股市多頭的重要推力。

那斯達克指數收在22,872.01點，狂飆598.93點；標普500指數收在6,705.12點，上漲102.13點；道瓊工業指數則小漲0.44%，收在46,448.27點。科技股領軍強攻，費半指數單日暴漲近300點，收在6,703.20點。

廣告 廣告

AI「七巨頭」帶頭衝鋒，Meta上漲3.16%，Alphabet大漲6.31%，蘋果上漲1.63%，微軟微漲0.4%，亞馬遜收高2.53%。半導體族群中，博通暴衝11.1%最為驚人，美光也飆7.99%，輝達（Nvidia）漲2.05%，高通（Qualcomm）與應用材料（AMAT）也有超過1%漲幅，AMD勁揚5.53%，台積電ADR同步收漲3.48%。

科技股此波強勢反彈，來自市場對聯準會12月降息的期待升高。根據CME FedWatch工具顯示，目前市場預估12月降息機率高達79.1%，遠高於一週前的42.4%。多位官員近日發表鴿派言論，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯與理事華勒均表示，通膨趨勢明顯降溫，為貨幣政策調整預留空間。

經濟數據方面，上週五因政府關門延遲公布的數據出爐，美國勞動市場略顯疲弱，通膨數據也持穩，有利Fed提前降息。企業財報方面，第三季財報季尾聲顯示，標普500指數中已有95%公司發布財報，其中83%的獲利表現優於預期，整體第三季每股獲利年增達14.7%，優於原先市場預估的8.8%。

此外，美國總統川普宣布，已接受中國國家主席習近平的邀請，將於2026年4月正式訪問北京。雙方可能針對台海局勢、晶片出口、稀土供應鏈與貿易關稅等議題進行磋商。市場普遍解讀此行有助中美關係降溫，也為科技股帶來額外想像空間。

日韓股市方面，日本因適逢「勤勞感謝日」補假，24日全天休市，東京證交所關閉一日。南韓股市則小幅收黑，KOSPI指數下跌0.19%，收在3,846.06點，反映上週五重挫後市場情緒尚未完全回穩。不過南韓產業通商資源部表示，受半導體與汽車出口強勁帶動，11月韓國出口可望連續五個月成長，全年出口規模也有機會創下歷史新高。

美股強勢反彈來自多重利多匯聚，包括降息預期、AI題材續熱、企業財報亮眼以及中美關係釋出正向訊號。短線科技股與半導體類股領軍續揚態勢明確，是否能帶動亞股今日跟進反彈，市場高度關注。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美光、博通暴漲！台指夜盤強彈438點 台股有機會止跌反攻

定期定額每月扣款金額成長14% 它是定投黑馬！

盤後籌碼／台積電遭提款！外資大賣299億 記憶體這2檔竟登買超榜！

台股開戶破1366萬戶！30歲以下新戶占六成 這2檔混搭正當時

