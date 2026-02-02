國際盤勢／川普放軟印度關稅！美股止跌回神 亞股日韓走勢不佳

財經中心／余國棟報導

美股四大指數全面收紅，其中道瓊工業指數大漲515點，標普500與那斯達克同步反彈，費城半導體指數更強彈1.7%，科技股重新扮演撐盤要角，美元同步走強，顯示資金短線回流風險性資產。（示意圖／PIXABAY）

在金價、白銀與比特幣劇烈震盪，加上企業財報密集公布、聯準會政策前景仍充滿變數的背景下，美股週一（2）日止跌回升，市場風險情緒暫時回穩。美股四大指數全面收紅，其中道瓊工業指數大漲515點，標普500與那斯達克同步反彈，費城半導體指數更強彈1.7%，科技股重新扮演撐盤要角，美元同步走強，顯示資金短線回流風險性資產。

從盤面表現來看，道瓊工業指數收在49,407.66點，單日上漲1.05%；標普500指數上漲0.54%，收6,976.44點；那斯達克指數收23,592.11點，上漲0.56%；科技權值集中的費城半導體指數勁揚136點，收在8,134.49點，成為四大指數中表現最亮眼者。市場解讀，美股在連日回檔後出現技術性反彈，加上部分政策消息釋出，有助舒緩投資人情緒。

政策面方面，美國總統川普宣布，美國與印度已達成貿易協議，印度輸入美國商品的關稅稅率將由25%下調至18%，同時美方將取消因印度採購俄羅斯原油而加徵的額外關稅。市場解讀，該消息有助降低貿易不確定性，成為推升美股反彈的重要催化劑。不過，美國國會仍未通過最新撥款法案，聯邦政府部分停擺風險尚未完全解除，也使原定本週公布的非農就業報告確定延後，令後續數據面仍存變數。

個股方面，科技五大巨頭走勢分歧。蘋果股價大漲4.06%，成為撐盤主力之一；Alphabet上漲1.68%，亞馬遜同步上漲1.53%；不過Meta下跌1.41%，微軟回落1.61%。半導體族群普遍回溫，AMD大漲4.03%，美光勁揚5.52%，應用材料與高通也同步收紅，但輝達則下跌2.89%，市場消化其對OpenAI投資規模傳聞降溫的消息。

台股ADR表現互有消長，其中台積電ADR強彈3.27%，成為費半指數走強的重要推手；日月光ADR上漲2.27%，聯電ADR則小跌1.38%。市場普遍認為，隨著AI應用持續擴散，高階製程與先進封裝需求仍具支撐，台積電在全球供應鏈中的關鍵地位未變。

亞洲市場方面，日、韓股昨日表現明顯不佳。日本股市早盤一度在日圓走貶帶動下強彈，日經225指數盤中大漲逾900點、衝破5.4萬點關卡，不過隨後因獲利了結與半導體相關個股走弱，終場翻黑下跌1.25%，收52,655.18點，連續第二個交易日收低；東證指數（TOPIX）同步下跌0.85%。

南韓股市則承壓回檔，KOSPI指數下跌5.26%，單日重挫逾270點，收在4,949.67點。市場分析，韓股近期漲多後遭遇獲利了結，加上美股波動擴大，導致資金短線撤出。不過，從基本面來看，南韓1月出口年增33.9%、首度突破650億美元，半導體與AI伺服器相關需求仍強，長線動能尚未動搖。

展望後市，市場將持續關注後續企業財報表現、聯準會官員談話以及美國政治與政策進展。分析人士指出，短線美股雖有反彈，但估值偏高與政策不確定性仍是市場隱憂，後續能否延續反彈，仍須觀察基本面數據與資金動向變化。

