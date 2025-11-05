國際盤勢／ 川普關稅案審理美股止跌反彈 日韓股昨重挫今有望回升！
財經中心／余國棟報導
美股週三（5）日擺脫前一日的重挫走勢全面反彈，道瓊工業指數上漲225.76點、收47,311點，標普500上揚24.74點至6,796.29點，那斯達克指數漲151.16點、收23,499.8點，費城半導體指數更大漲3.02%至7,190.27點，為近兩週最大單日漲幅。市場主要受到美國10月ADP就業數據優於預期，以及最高法院開庭審理川普關稅案所帶動的政策題材激勵。
美國最高法院週三開始，就總統川普關稅授權合法性進行辯論，預料數週內將有裁決結果。此案被外界視為檢驗總統關稅權限的重大關鍵，部分保守派大法官對川普陣營提出尖銳質疑，使外界認為川普勝訴機率下降。
ADP報告顯示，美國10月私營部門新增就業人數達4.2萬人，遠高於市場預期的2.8萬人，創今年7月以來最大增幅，反映先前放緩的企業招聘活動出現回溫跡象，勞動市場韌性再度獲得驗證。聯準會鷹派理事米蘭過三指出，通膨持續低於預期、勞動市場維持穩定，降息仍是合理政策選項。消息激勵美債殖利率小幅上揚，10年期美債殖利率升破4.15%，但市場資金明顯回流股市。
個股方面，AMD（AMD-US）領軍AI族群反彈，股價飆漲逾2%，帶動費半指數強彈。Alphabet（GOOGL-US）上漲2.44%，傳出蘋果計劃每年支付約10億美元採用Google Gemini模型升級Siri，激勵AI應用股回溫。微軟（MSFT-US）則小跌1.39%，Meta（META-US）上漲1.38%，Nvidia（NVDA-US）下跌1.75%，顯示AI晶片高估值仍令部分投資人謹慎。Pinterest（PINS-US）因財報不如預期暴跌21.76%，成為拖累科技股的少數弱勢股。
美國政府關門進入第36天，創史上最久紀錄，對經濟活動的影響擴大。據估計，每週經濟損失達150億美元，航空與觀光業受到明顯波及。不過投資人關注焦點轉向就業與貿易政策，市場普遍預期聯準會仍可能於年底前啟動降息。
亞洲股市方面，日韓股市昨週三表現慘烈。日經225指數盤中一度暴跌逾2,400點、失守5萬點大關，終場跌2.5%或1,284.93點，收在50,212.27點；南韓KOSPI指數盤中一度跌到鎔斷機制啟動，終場收挫2.85%、報4,004.42點，連續兩天走跌。三星電子暴跌4.1%、SK海力士跌1.19%、現代汽車重挫2.72%，AI與半導體估值泡沫疑慮持續發酵。
美股四大指數收紅顯示市場情緒偏向樂觀。不過分析師提醒，若川普關稅案裁決引發貿易政策波動，AI晶片與半導體類股仍恐面臨短線震盪。投資人可留意費半族群回檔後的布局機會，並關注即將公布的非農就業報告，以確認美國勞動市場的實質復甦力道。
