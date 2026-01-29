國際盤勢／微軟崩跌拖垮科技股 美股震盪收黑日韓續強！

財經中心／余國棟報導

微軟公布財報後，市場對雲端業務成長放緩及後續展望偏保守感到失望，股價單日重挫近10%，創下2020年3月以來最差單日表現，也拖累整體軟體族群同步走低。（示意圖／PIXABAY）

美股主指週四（29）日走勢震盪，終場漲跌互見，持續消化科技巨頭財報與聯準會利率決策，微軟財報釋出後股價暴跌近一成，重創軟體族群與科技股信心，那斯達克指數收在23685.12點，下跌172.33點、跌幅0.72%；標普500指數下跌9.02點，收在6969.01點、跌幅0.13%。道瓊工業指數在部分傳產與金融股撐盤下，小漲55.96點、漲幅0.11%，收在49071.56點。費城半導體指數則小幅上揚0.16%，收在8320.39點，顯示資金在科技內部出現明顯輪動。

盤面焦點落在科技財報表現分歧，微軟公布財報後，市場對雲端業務成長放緩及後續展望偏保守感到失望，股價單日重挫近10%，創下2020年3月以來最差單日表現，也拖累整體軟體族群同步走低。ServiceNow即便財報優於預期，股價仍重挫近一成，顯示市場對高估值AI與軟體股的耐心正在下降。甲骨文、Salesforce同步收黑，軟體股賣壓明顯。

大型科技股中，表現呈現兩樣情，Meta受惠單季營收展望優於預期，股價狂飆逾10%，成為撐盤要角；Alphabet與蘋果小幅收高，亞馬遜則微幅下跌。蘋果週四盤後公布財報，iPhone銷量與獲利表現優於市場預期，盤後股價一度勁揚逾1%，也為科技股後市保留一線生機。半導體族群表現相對穩健，輝達、應用材料小漲作收，但博通、高通與AMD仍承壓整理。

加密貨幣市場同步走弱，比特幣單日下跌逾5%，觸及近兩個月低點，恐慌指標的VIX指數升0.53點或3.2%，報16.88點，顯示風險性資產短線承壓。原油價格則因中東地緣政治風險升溫持續走高，布蘭特原油站上每桶70美元關卡，成為通膨與市場情緒的另一個變數。

日、韓股市昨走勢相對穩健。日本股市29日開低走高，日經指數收在53375.6點，小漲16.89點、漲幅0.03%，雖然上攻動能不足，但跌幅有限，顯示多方仍在場內觀望。東證指數同步收紅，上漲0.28%。市場人士指出，日股短線獲利了結壓力浮現，但資金尚未明顯撤離。

韓股則延續強勢表現，KOSPI指數29日上漲0.98%，收在5221.25點，連續第三個交易日走揚並續創歷史收盤新高。三星電子小跌，但記憶體大廠SK海力士大漲逾2%，現代汽車勁揚超過7%，成為推升指數的主要動能。匯市方面，美元兌韓元小幅貶值，資金動向仍偏向風險資產。

美股在科技財報分歧與利率政策不確定性下震盪整理，資金短線轉趨保守；反觀日、韓股市在內需與特定產業撐盤下表現相對穩定。後續市場焦點仍將放在科技巨頭後續財報、聯準會政策路徑以及地緣政治對原物料與通膨的影響，短線操作宜留意波動風險。

