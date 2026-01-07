國際盤勢／晶片股失速美股回檔 日股重挫556點韓股續創高！

財經中心／余國棟報導

美股在創高後出現震盪整理，日股快速拉回修正，韓股則續寫新高，全球股市呈現高檔震盪、分歧加劇的格局。短線操作上，市場焦點將持續放在美國就業與通膨數據、企業財報表現。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（7）日走勢震盪，多數指數收黑，標普500指數盤中一度再創歷史新高，但隨著晶片股漲勢降溫、獲利了結賣壓湧現，終場由紅翻黑，收低0.34%，市場情緒明顯轉趨保守；道瓊工業指數同步回檔，那斯達克指數則小幅收紅。亞股方面，日股在前兩日暴漲後出現明顯修正，韓股則延續強勢，再度改寫歷史新高，美日韓股市表現出現明顯分歧。

從美股收盤表現來看，道瓊工業指數下跌466點或0.94%，收在48,996.08點，標普500指數下跌23.89點或0.34%，收6,920.93點；科技股為主的那斯達克指數小漲37.11點或0.16%，收23,584.28點。費城半導體指數跌幅相對較重，下挫0.99%，顯示先前領漲的半導體族群成為資金獲利了結的主要出口。

大型科技股漲跌互見。Alphabet受惠於市場對AI廣告與雲端業務前景的期待，股價上漲2.43%，表現相對亮眼；微軟上漲1.04%，亞馬遜小漲0.26%。不過，Meta下跌1.81%，蘋果下跌0.77%，成為拖累指數的主要權值股之一。晶片族群普遍承壓，AMD下跌2.02%，應用材料、高通與美光同步收低，僅輝達逆勢上漲約1%，但仍難以扭轉整體半導體族群走弱的局面。

市場分析指出，標普500與那指近期頻頻創高，短線漲幅已大，投資人對晶片與AI題材的熱情開始降溫，轉而進行部位調整。此外，美國勞動市場數據也成為市場觀察重點。最新公布的ADP就業報告顯示，去年12月美國民間就業新增4.1萬人，低於市場預期的4.5萬人，加上職缺數明顯下滑，強化市場對就業動能降溫的看法，使投資人對聯準會後續政策態度保持觀望。消息面上，地緣政治仍牽動市場神經。美國與委內瑞拉達成原油出口相關協議的消息，為能源市場帶來變數，但對股市的支撐力有限，反而讓資金更趨謹慎。投資人短線偏向觀望，等待更多經濟數據與企業財報指引。

亞股部分，日本股市週三出現明顯修正。日經225指數終場大跌556.1點或1.06%，收在51,961.98點，為連續大漲後首度回檔；東證指數同步下跌0.77%。市場認為，日股先前兩個交易日累計狂飆超過2,000點，短線漲多後，獲利了結賣壓集中湧現，加上日中關係與出口管制議題引發不確定性，拖累市場信心。類股表現上，僅少數精密機械、醫藥類股逆勢上漲，其餘多數族群承壓。

相較之下，韓股表現續強。南韓綜合股價指數（KOSPI）週三上漲0.57%，收在4,551.06點，續創歷史新高。科技股與權值股持續吸引資金進駐，加上南韓政府強調穩定民生、提振內需的政策方向，成為支撐股市的重要力量。市場普遍認為，在政策與資金雙重支撐下，韓股短線仍維持偏多格局。

美股在創高後出現震盪整理，日股快速拉回修正，韓股則續寫新高，全球股市呈現高檔震盪、分歧加劇的格局。短線操作上，市場焦點將持續放在美國就業與通膨數據、企業財報表現，以及地緣政治與政策消息對資金流向的影響，投資人也須留意高檔震盪下的波動風險。

