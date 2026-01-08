國際盤勢／科技股退潮變天！費半重挫近2% 日韓走出兩樣情

財經中心／余國棟報導

投資人一邊等待即將公布的美國最新勞動市場數據，一邊消化美國總統川普針對國防支出與委內瑞拉局勢的強硬表態，市場資金出現明顯輪動，自先前領漲的科技股撤出，轉向國防、能源與原物料族群。（示意圖／PIXABAY）

美股週四（8）日走勢明顯分歧，投資人一邊等待即將公布的美國最新勞動市場數據，一邊消化美國總統川普針對國防支出與委內瑞拉局勢的強硬表態，市場資金出現明顯輪動，自先前領漲的科技股撤出，轉向國防、能源與原物料族群。美債殖利率走升、美元轉強、油價反彈，使得整體盤勢呈現「指數分歧、族群換手」的結構，美股四大指數漲跌互見作收。

從指數表現來看，那斯達克指數收跌104.26點，跌幅0.44%，科技股賣壓相對明顯；費城半導體指數重挫1.83%，顯示半導體族群成為資金撤出的重災區。不過，道瓊工業指數逆勢上漲270.03點、漲幅0.55%，標普500指數則小漲0.01%，反映市場並非全面轉空，而是進入高檔整理與結構調整階段。

債市方面，10年期美國公債殖利率單日上升4個基點，資金成本走高壓抑高評價科技股表現，美元同步走強，也對風險性資產形成牽制。不過，在地緣政治風險升溫下，油價出現反彈，成為能源類股撐盤的重要助力。

觀察盤面重點個股，科技五大巨頭漲跌互見，資金明顯選擇性操作。Alphabet小漲1.07%，亞馬遜反彈1.96%，相對抗跌；但蘋果下跌0.50%，微軟下跌1.11%，Meta小跌0.41%，顯示大型科技股不再齊漲。半導體族群表現更為疲弱，輝達下跌2.15%，超微下跌2.54%，博通大跌3.21%，美光更重挫3.69%，拖累費半指數表現。台股ADR方面則表現偏弱，台積電ADR小跌0.21%，日月光、聯電ADR跌幅相對較重，費半指數回落對台系半導體族群的壓力，也讓市場對亞洲科技股短線走勢轉趨保守。

相較之下，政策題材明確的族群吸引買盤進駐。國防類股受惠川普喊話希望將年度軍事支出提高50%、上看1.5兆美元，成為資金避風港之一；此外，汽車族群因美國政府研擬推動汽車貸款利息抵稅政策而走強，福特股價大漲4.8%，通用汽車盤中一度上揚近4%，雖然盤後因一次性費用消息回吐部分漲幅，但整體汽車族群仍展現相對強勢。

亞洲股市，日、韓股走勢明顯分歧。日本股市受AI與半導體相關股回檔影響，日經225指數連續第二個交易日下跌，週四終場下挫844點、跌幅1.63%，TOPIX指數同步收跌0.77%。市場解讀，美國科技股與費半指數走弱，使日本半導體權值股承壓，是拖累大盤的主因。

相較之下，南韓股市表現相對穩健。韓國綜合股價指數（KOSPI）週四小幅上漲0.03%，收在4,552.37點，續創歷史新高。南韓官方表示，2025年出口總額創下新高，半導體、汽車與造船等核心產業表現強勁，加上國防與造船類股走勢偏多，成為支撐指數的重要力量，使韓股在全球股市震盪中展現相對韌性。

美股期貨盤於亞洲時段開盤後小幅震盪，顯示市場仍在等待關鍵數據出爐，包括非農與通膨相關指標，以進一步判斷利率與資金方向。整體來看，市場氣氛並未全面轉空，但高檔震盪下，資金輪動速度加快，科技股不再是唯一主角，政策受惠與防禦型族群的角色正在升溫。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

