國際盤勢／美政府關門看到曙光！AMD噴翻道瓊創新高 日韓同步強彈

財經中心／余國棟報導

AMD強勢點火費半指數上揚1.47%，也間接推升道瓊指數續創歷史新高，首次站上48,000點大關，讓市場情緒瞬間回溫。雖然那斯達克連跌第二天，但在金融、基礎建設與傳產股全面補漲的助攻下，整體美股氛圍仍偏向正面。（示意圖／PEXELS ）

美股週三（12）日收盤呈現分歧走勢，但整體焦點完全被AMD一口氣狂飆9%給搶走。受惠AI晶片樂觀預期與資金回補，AMD強勢點火費半指數上揚1.47%，也間接推升道瓊指數續創歷史新高，首次站上48,000點大關，讓市場情緒瞬間回溫。雖然那斯達克連跌第二天，但在金融、基礎建設與傳產股全面補漲的助攻下，整體美股氛圍仍偏向正面。

美股四大指數收盤顯示，道瓊上漲326.86點收48,254.82點，再度刷新歷史紀錄；S&P 500小漲0.06%，而科技股為主的那斯達克則因Meta下跌2.88%。費城半導體指數大漲102.43點，收7,082.13點，表現最為強勢。市場普遍認為，科技股短線估值偏高，籌碼進入整理，但AI硬體指標股如AMD、輝達與美光仍具備強勁的中長線需求支撐。

個股方面，AMD當日最吸睛，單日暴漲9%，成為全場焦點；美光上漲1.57%，NetApp漲1.04%，Nvidia則小漲0.33%。Meta逆勢大跌2.88%，顯示市場仍擔憂社群廣告成長動能不足。微軟小漲0.48%，但股價仍維持高檔震盪。整體來看，科技股短線雖然偏弱，但部分AI硬體鏈已出現買盤回流，族群輪動跡象明顯。

市場另一大焦點是美國政府關門持續43天後，終於看到落幕曙光。眾議院預計在台灣時間週四上午8點投票表決臨時支出法案，倘若順利通過，將結束美國史上最久的政府關門。分析人士指出，政府預算的不確定性消散後，金融、銀行、基礎建設類股全面受惠，高盛、摩根大通與美國運通均在盤中走高，帶動道瓊強勢創高。也因為這項政策變數可能落幕，資金自高估值科技股流出，轉向金融與傳產，成為近期市場輪動的新主線。

在美股震盪之際，亞洲主要股市昨天收盤也同步強彈。日本股市方面，日經225指數收漲220.38點至51,063.31點，東證指數更是上漲1.14%，連三日收高，並刷新歷史新高。日股之所以走強，除了美股帶動外，日圓偏弱也持續吸引外資回流，加上電子、醫療與金融類股買盤湧現，使日本股市維持多頭格局。

南韓股市同樣受到美國政府關門即將落幕的正面影響。KOSPI大漲44點、漲幅1.07%，收4,150.39點。南韓相關數據顯示，10月新增超過19萬個職缺，整體就業人口較去年同期增加19.3萬人，延續今年以來就業增長的趨勢。儘管製造業與建築業仍疲軟，但市場認為就業改善有助撐住消費，使韓股維持偏多氣氛。

投資人密切觀察的是美國國會的表決結果，一旦法案順利通過，美股開盤前有機會釋放更明確的多頭訊號。全球股市情緒在AMD強彈、道瓊創高與美國政府預期重啟的多重利多刺激下再度升溫。科技股雖有震盪，但AI硬體與傳產類股開始形成輪動，日韓市場同樣受到牽動而走高。市場普遍預期，若政策不確定性全面解除，年底行情仍有望維持強勢。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

