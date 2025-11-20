國際盤勢／美股全倒費半崩近5%！輝達財報也救不了 AI泡沫疑慮再起

財經中心／余國棟報導

台積電ADR也同步重挫逾1.7%，科技股集體走弱，美國9月非農就業報告中新增11.9萬人，遠優於預期，市場對AI估值過高與聯準會12月是否降息的疑慮升溫，導致整體風險情緒急遽惡化。（示意圖／PEXELS）

美股週四（20）日行情急轉直下，四大指數全面收黑，費城半導體指數慘跌近5%，輝達雖公布優於市場預期的亮眼財報，但仍無法力挽狂瀾，反成多殺多的起點。台積電ADR也同步重挫逾1.7%，科技股集體走弱，美國9月非農就業報告中新增11.9萬人，遠優於預期，市場對AI估值過高與聯準會12月是否降息的疑慮升溫，導致整體風險情緒急遽惡化。

主要指數來看，道瓊工業指數收跌386點，報45,752.26點，標普500指數下跌103.4點，收6,538.76點，那斯達克指數則大跌486點或2.15%，收22,078.05點；最重傷的費城半導體指數更崩跌317.96點或4.77%，收6,352.07點。

科技股成為殺盤重災區。輝達（Nvidia）雖繳出營收年增62%、EPS優於預期的Q3財報，盤初一度勁揚5%，但尾盤遭大量獲利了結賣壓襲擊，終場翻黑下跌2.97%，股價收在180.98美元，11月以來已回跌逾8%，走勢向下測試3月以來最差單月表現紀錄。其餘AI相關個股也同步崩跌，美光（-10.87%）、邁威爾（-5.71%）、微軟（-1.78%）、Netflix（-3.94%）、網路設備商NTAP（-2.85%）全面重挫，僅少數個股如第九城市與網易逆勢收漲。

整體標普11大類股中，僅有民生消費族群小幅收紅，其餘全數收黑，資訊科技類股跌勢最重，單日跌幅達2.66%。市場解讀，輝達雖然「財報爆表」，但市場已經提前反映利多，加上資金轉為防禦性配置、年末獲利了結壓力升溫，使得本波AI多頭短線陷入高檔修正。

而聯準會12月是否會如市場預期開始降息也出現變數。美國9月非農就業報告中新增11.9萬人，遠優於預期，加上聯邦基金期貨顯示12月降息機率已從高峰下滑至不到40%，顯示市場對降息押注明顯轉向，利率政策不確定性再度升高，也使AI估值「泡沫化」的疑慮再度被放大。

對比之下，亞洲主要股市在美股收盤前因輝達盤前走強而多收紅。日股方面，日經225指數在半導體股帶動下一度狂飆逾2,000點，終場大漲1,286點，漲幅達2.65%，收在49,823點，結束連四日下跌。TOPIX指數也上漲1.66%，反映輝達財報對日本科技供應鏈的激勵效果。韓股同樣上漲，KOSPI指數上漲75.34點，漲幅達1.92%，收在4,004.85點。

然而，這波反彈的力道未能延續至美股收盤，投資人開始重新評估AI股是否估值過高、未來成長是否放緩，以及整體市場流動性與資金輪動情況。KKM Financial分析師直言：「輝達帶來的熱潮正被12月降息機率下滑的情勢淹沒，市場風向已經轉變。」

今日亞洲市場回跌恐難以倖免。未來幾日需觀察台股與全球半導體供應鏈的聯動修正情況，以及聯準會官員後續談話是否能穩住市場對政策路徑的預期。

