國際盤勢／美股全面收黑！比特幣崩亞股跟跌 聖誕行情恐生變

美股開盤一度震盪走低，主因日本債市重挫與日圓急升，引發「日股債雙殺」的連鎖反應，拖累全球資金撤出風險資產。美國11月ISM製造業PMI降至48.2，不僅連續第九個月萎縮，更創四個月以來最大降幅，顯示經濟動能轉弱，聯準會降息壓力再升。（示意圖／PEXELS）

12月首個交易日，美股在比特幣暴跌與債市動盪夾擊下全面收黑。比特幣週一下挫逾6%，跌破86,000美元關卡，引爆加密貨幣與科技族群賣壓，市場風險情緒急凍。週一（1）日美股4大指數盡墨，道瓊指數逆勢收漲427點或0.9%，報47,289點；標普500指數跌0.53%，收6,812點；那斯達克指數下挫0.38%，收23,275點，費城半導體指數微跌0.07%，收7,020點。

美股開盤一度震盪走低，主因日本債市重挫與日圓急升，引發「日股債雙殺」的連鎖反應，拖累全球資金撤出風險資產。美國11月ISM製造業PMI降至48.2，不僅連續第九個月萎縮，更創四個月以來最大降幅，顯示經濟動能轉弱，聯準會降息壓力再升。川普則在週末透露已拍板下一任Fed主席人選，並表態希望新任主席能推動寬鬆政策，顯示市場對政策轉向的期待仍存。

在產業方面，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）逆勢上漲1.66%，收179.92美元，主因宣布以20億美元收購軟體大廠新思科技普通股，新思科技聞訊大漲4.85%，收438.29美元，成為盤面少數亮點。不過科技巨頭整體走弱，微軟下跌1.07%、Meta跌1.09%、美光上漲1.68%，反映投資人獲利了結情緒升溫。

特斯拉（Tesla）收盤持平報430.14美元，雖避開跌勢，但空頭氣氛仍濃。傳奇做空人士麥可．貝瑞（Michael Burry）繼放空輝達與Palantir後，再度瞄準特斯拉，直言該公司市值被高估已久。市場憂心空頭回流可能抑制年底的「聖誕行情」。

加密貨幣相關個股遭到重擊。持有大量比特幣的MicroStrategy大跌3.25%，執行長Phong Le坦言，在特定危機條件下，公司可能被迫出售部分比特幣儲備，成為拖累加密族群的導火線。比特幣跌破86,000美元後，乙太幣與其他主要虛幣亦全面走弱，風險情緒急劇升溫。投資機構Blanke Schein Wealth分析指出，儘管12月向來被視為股市表現亮眼的月份，但今年受川普關稅政策與比特幣崩跌干擾，不確定性居高，傳統的「聖誕行情」恐難如期上演。

亞股方面，日股(1)日慘遭重挫，日經225指數收跌950點或1.89%，報49,303點，結束連四日漲勢。日本央行總裁植田和男暗示升息可能性，引發市場拋售壓力，銀行股逆勢上揚。東證指數（TOPIX）收跌1.19%，Prime市場下跌家數逾千家，資金明顯撤離風險部位。

韓國股市同樣承壓，KOSPI指數收跌0.16%，報3,920點。儘管南韓11月出口年增8.4%，半導體需求強勁，但外資獲利了結賣壓湧現，抑制盤面漲勢。整體而言，市場氣氛謹慎，資金流向避險資產，年底行情面臨挑戰。

