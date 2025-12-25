國際盤勢／美股平安夜漲聲響起！日股微漲韓股休市 道瓊標普再寫新高
財經中心／余國棟報導
美股在平安夜主要指數再創歷史新高，道瓊工業指數上漲近300點，標普500小幅續揚，而那斯達克則受科技股漲跌互見影響，收盤漲幅有限。整體氣氛偏多，為年末交易週增添一抹亮色；亞洲方面，日股收漲0.13%，韓股則因聖誕節休市。
美股週三（24）日僅進行半日交易，道瓊工業指數上漲約300點，收在歷史新高位置。標普500指數上漲0.3%，連續第二個交易日刷新收盤紀錄。那斯達克指數則微幅上揚0.22%，科技權值股表現分歧，壓抑整體漲幅。此波上漲主要受惠於經濟數據與季節性資金動能。根據美國政府初步估計，第三季GDP年增率達4.3%，為近兩年最強表現，顯示消費動能依然強勁。不過，這份強勁的數據也削弱，市場對聯準會明年1月降息的預期，目前僅約13%的交易員押注1月降息。
Nike（NKE-US）大漲4.6%，報每股60美元，消息面指出蘋果執行長庫克（Tim Cook）買入Nike約300萬美元股票，市場解讀為重大利多；相對地，輝達（NVDA-US）小跌0.32%，報每股188.61美元，盤後更傳出將以200億美元收購AI晶片新創Groq，市場關注其對財務與產業整合的後續影響。科技五大巨頭中多數上漲，Meta（META-US）漲0.39%、蘋果（AAPL-US）漲0.53%、微軟（MSFT-US）漲0.24%、亞馬遜（AMZN-US）漲0.10%，唯Alphabet（GOOGL-US）小跌0.083%。整體來看，科技股仍具支撐，但波動幅度相對收斂。
其他焦點個股還包括英特爾（INTC-US），下跌0.52%至每股36.16美元。外媒報導，輝達已暫停使用英特爾18A製程晶片進行試產，令市場對其製造技術進度產生疑慮。台系ADR也搭上聖誕行情順風車。台積電ADR（TSM-US）上漲0.62%、聯電ADR（UMC-US）漲0.38%、有助於台股（26）日開盤表現。
日股方面，因聖誕假期亞洲多數市場休市，東京股市成交清淡，日經225指數小漲63.69點或0.13%，收在50407.79點，東證指數則漲10.61點、漲幅0.31%。韓股則於25日休市，預計26日恢復交易。美股期貨部分，截至台灣時間25日早上，美股電子盤維持高檔震盪，道瓊期貨小漲約40點，標普500與那指期貨亦略為上揚，顯示市場持續樂觀迎接年末行情。
隨著美股邁入2025年最後交易週，回顧自總統大選以來的行情，標普指數已累計上漲19.8%。若以總統換屆後同期比較，川普此波漲幅雖低於其2016年勝選，但仍優於歷史平均值10.1%，表現排名歷史第八。
平安夜前的美股交投氣氛樂觀，在經濟數據穩健與年末作帳動能推升下，多頭格局尚未改變。不過也需留意元旦過後企業財報季登場，將牽動資金布局方向。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
