國際盤勢／聯準會降息再添陰影！美四大指數遭痛擊 日韓昨走勢大分歧

財經中心／余國棟報導

聯準會降息前景不明，加上投資人等待輝達財報「給答案」，整體風險資產遭到拋售。道瓊指數大跌557.24點、收 46,590.24 點；標普500下跌61.7點收6,672.41點；那斯達克回落192.51點至22,708.08點；費半則因晶片族群全面承壓，下挫105.46點、收6,705.74點，跌幅為四大指數之首。（示意圖／PIXABAY）

美股在輝達（NVIDIA）本週即將公布財報前，市場情緒高度緊繃，四大指數週一（17）日全面走弱，道瓊重挫557點、費城半導體指數大跌1.55%，科技股賣壓明顯擴大。另一方面，日、韓股市昨（17）日表現分歧，日本受觀光利空與半導體回穩交錯影響震盪收黑，韓股則在晶片族群走強帶動下大漲近2%。

美股方面，聯準會降息前景不明，加上投資人等待輝達財報「給答案」，整體風險資產遭到拋售。道瓊指數大跌557.24點、收 46,590.24 點；標普500下跌61.7點收6,672.41點；那斯達克回落192.51點至22,708.08點；費半則因晶片族群全面承壓，下挫105.46點、收6,705.74點，跌幅為四大指數之首。

市場避險情緒升溫，美國10年期公債殖利率由4.15%回落至4.13%，美元走升、黃金回跌0.5%，比特幣更跌破92,000美元。整體來看，投資人一方面調整風險部位，一方面重新評估科技股評價是否偏高。科技個股方面，輝達盤中一度跌到184美元附近，終場收跌1.88%，報186.60美元。華爾街分析指出，選擇權交易員預期輝達財報公布後，股價單日可能波動高達6.5%，反映市場緊張情緒。AMD收跌2.55%，美光跌1.98%，高通更大跌4.38%，整體半導體族群氣氛低迷。大型科技權值股也普遍遭殃。Meta下跌1.22%、蘋果跌1.82%，亞馬遜回落0.78%，僅 Alphabet 逆勢上漲 3.11%，報285.60美元，主要受旗下新建部門消息推升。微軟則小跌0.53%。

市場焦點集中在輝達周三公布的財報與財測，這將成為AI股能否止跌回穩的關鍵訊號。再加上美國政府剛結束43天關門，今回歸的經濟數據將密集釋出，包括周四登場、延後發布的9月非農就業報告，全都會牽動12月FOMC的利率決策走向。

亞洲市場方面，日本受到上週五美股下跌與中日緊張局勢拖累，日經225昨日盤中一度大跌，終場小跌0.10%，收 50,323.91 點；東證指數（TOPIX）跌0.37%，收3,347.53點。盤面上以非金屬、鋼鐵等內需股跌幅居前，只有部分半導體族群勉強撐盤。日本東證Prime成交額達6兆1,873億日圓，市場氣氛偏保守。

韓國則走出截然不同的氣氛。KOSPI 指數收漲1.94%，報4,089.25點，主要受晶片股強勢帶動。南韓海關總署最新數據顯示，10月出口運輸成本下降，緩解部分企業壓力，市場認為此利多加上美國科技股整理，有助韓股短線續強。三星電子、SK海力士同步上漲，成為韓股強彈的關鍵動力。

隨著美股震盪、輝達財報陰影籠罩，全球股市情緒處於敏感時刻，接下來48小時的財報與經濟數據，將決定這波科技股修正是否暫告段落。

