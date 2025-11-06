國際盤勢／裁員數據嚇壞市場！美股全面下殺 日韓股昨反彈收高今恐不妙

財經中心／余國棟報導

美國10月裁員數據再掀市場恐慌，那斯達克指數下滑1.45%報23,158.22點，費城半導體指數更崩2.39%，收7,018.39點。避險情緒升溫，資金急流入債市，美債殖利率暴跌。（示意圖／PIXABAY）

美國10月裁員數據再掀市場恐慌，投資人憂心企業緊縮開支預示景氣下行，美股週四（6）日全面收低，道瓊工業指數重挫398.7點或0.84%，收46,912.3點；標普500指數跌1.12%至6,720.32點；那斯達克指數下滑1.45%報23,158.22點，費城半導體指數更崩2.39%，收7,018.39點。避險情緒升溫，資金急流入債市，美債殖利率暴跌。

根據人力顧問公司Challenger, Gray & Christmas最新統計，美國企業10月宣布裁員15萬3,074人，創下2003年以來單月新高，遠高於9月的5.4萬人。市場解讀此舉恐顯示企業對未來景氣信心低落，加上聯準會主席米蘭暗示傾向「逐步降息兩碼」以回歸中性政策，卻難以安撫投資人對經濟放緩的疑慮。

科技股成為重災區，AI與晶片族群遭到猛烈拋售。輝達（NVIDIA）股價大跌3.65%至188.08美元，AMD重摔逾7%，美光（Micron）雖優於預期仍漲幅收斂至0.35%。Meta下挫2.67%、微軟跌近2%，反映市場再度對AI股估值過高產生疑慮。分析師指出，「AI泡沫論」再起，市場擔心科技股漲勢難以支撐未來獲利動能。

在個股方面，晶片大廠高通因季報雖佳但展望保守，股價重挫近4%，連帶拖累費半走弱。蘋果與特斯拉股價分別下滑0.14%與3.5%，反映消費電子與電動車需求降溫壓力。

另一方面，投資人關注美最高法院針對川普關稅政策的辯論，多名大法官對「大規模課稅合法性」表達疑慮。若最終裁定不利，川普關稅措施可能被撤銷，短期內或增添國際貿易不確定性。

亞股方面，日韓股市今日同步反彈。日經225指數大漲671.41點或1.34%，收50,883.68點，結束連兩日跌勢。科技股強勢領漲，半導體與機電類股資金回流。南韓股市同樣止跌，KOSPI指數上揚22.03點至4,026.45點，漲幅0.55%，為近三個交易日來首度走揚。韓元兌美元升值0.53%至1,447.51，反映資金回流新興市場；個股中，SK海力士勁揚2.42%，抵銷三星電子下跌1.39%的壓力，現代汽車亦小漲0.19%。

法人指出，美股短線或進入技術性修正階段，AI族群泡沫疑慮加劇、企業裁員潮升溫，使資金暫時轉向防禦與債市避險。不過，若美債殖利率續降，有望為科技與成長股止跌帶來支撐。投資人可暫時採取區間操作策略。

