國際盤勢／輝達回檔美光撐盤！聯準會利率會議登場 日韓股市漲跌互見

財經中心／余國棟報導

若如預期降息，將有助中小企業融資成本下降，延長經濟成長週期，但若會後聲明偏「鷹派降息」，恐令市場情緒再度轉趨謹慎。華爾街多家研究機構研判，本次會後點陣圖與主席鮑威爾談話，將決定市場對2026年前降息路徑的預期方向。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（9日）收盤表現分歧，標普500指數下滑6點至6840.51點、跌幅0.09%；道瓊指數收跌179.03點、報47,560.29點、跌幅0.38%；費城半導體指數微跌2.71點、收7372.51點、跌0.04%；那斯達克指數則小漲30.59點、收23,576.49點、漲幅0.13%。投資人普遍對聯準會（Fed）為期兩天的政策會議結果保持觀望，市場預期週三（10日）將宣布今年第三度降息，但部分官員對連續寬鬆政策的質疑，讓這次會議被蒙上一層詭譎氣氛。

廣告 廣告

根據CME FedWatch工具顯示，市場預估Fed將基準利率降至3.75%至4%的機率高達89%。分析師指出，若如預期降息，將有助中小企業融資成本下降，延長經濟成長週期，但若會後聲明偏「鷹派降息」，恐令市場情緒再度轉趨謹慎。華爾街多家研究機構研判，本次會後點陣圖與主席鮑威爾談話，將決定市場對2026年前降息路徑的預期方向。

從個股來看，微軟（MSFT）上漲0.20%，收492.02美元，公司宣布在印度投入175億美元，用於AI與雲端基礎設施，是其在亞洲規模最大的一筆投資；相較之下，輝達（NVDA）小跌0.33%至184.97美元，市場消化川普政府批准該公司向中國出口H200 AI晶片的消息，分析師指出該晶片風險較低，不影響長期銷售展望。美光（MU）則逆勢勁揚2.23%至252.42美元，受惠DRAM價格上漲與匯豐銀行給予「買入」評等；能源族群亦見買盤，埃克森美孚（XOM）漲近2%，帶動整體能源板塊上行。

至於社群巨頭Meta（META）收跌1.48%，報656.96美元，邁威爾（MRVL）跌幅達3.37%，反映市場對AI伺服器供應鏈短線漲多回檔的情緒；Netflix（NFLX）微跌0.08%、網路設備商NetApp（NTAP）小跌0.2%，整體科技股呈現高檔整理格局。

亞洲股市部分，週二日股小幅收高，日經225指數上漲73.16點，收50,655.10點，漲幅0.14%；東證股價指數微升0.02%至3384.92點。投資人對Fed會議前態度審慎，但受惠於輝達獲准銷售AI晶片消息，日本半導體股走勢亮眼。

韓股則隨美股走低，KOSPI指數下跌11.30點或0.27%，收4,143.55點。市場預期Fed可能釋出「鷹派降息」訊號，使韓股承壓，分析師指出若美國政策暗示未來降息步調放緩，可能壓抑外資短期進場動能。另據韓國財政部表示，韓國已參與G7財長會議，討論全球供應鏈穩定與出口限制問題，南韓產業部也透露，近期吸引51家本土企業尋求外資投資，預計可望帶入逾16億美元資金，有助提升製造業競爭力。

分析師認為，Fed決議前市場將持續量縮整理，顯示市場氛圍中性偏觀望。短線投資人聚焦鮑威爾談話是否釋出2026年前再降息兩次的信號，若政策路徑溫和，有望支撐股市延續年終行情。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／Fed決議前美股觀望、台指夜盤漲72點 台股開盤拚自救行情

籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張

台灣科技市值50大！近3年報酬271% 這檔打包最強科技鏈

Google TPU與輝達正面交鋒 經理人點名台股這三檔有戲唱！

