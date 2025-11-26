國際盤勢／輝達回神點火！美股感恩節前夕四連紅 日韓同步飆高

財經中心／余國棟報導

投資人對聯準會（Fed）12月再降息的預期持續升溫。根據CME FedWatch數據顯示，市場估計聯準會在12月9日至10日會議降息一碼的機率已超過80%，遠高於上週約40%的水準。（示意圖／PIXABAY）

感恩節前夕，美股週三（26）日延續反彈走勢，在輝達（NVIDIA）等人工智慧（AI）概念股領漲下，道瓊指數大漲314.67點或0.67%，收在47,427.12點；標普500指數上揚0.69%，報6,812.61點；那斯達克指數漲幅0.82%，收23,214.69點。雖然費城半導體指數收漲2.76%，整體市場情緒明顯偏多，AI概念股反彈成為盤面焦點，帶動美股連四日收紅。

投資人對聯準會（Fed）12月再降息的預期持續升溫。根據CME FedWatch數據顯示，市場估計聯準會在12月9日至10日會議降息一碼的機率已超過80%，遠高於上週約40%的水準。近期美國多位聯準會官員發表偏向寬鬆言論，加上9月零售銷售數據疲軟及初領失業救濟金人數攀升，顯示消費動能轉弱，也強化市場對降息的信心。

個股部分，AI與科技股成為領頭羊。費半成分股多數收高，AMD勁揚3.93%、博通（AVGO）上漲3.26%、輝達（NVDA）反彈1.37%、應用材料（AMAT）上漲3.10%、高通（QCOM）漲1.13%、美光（MU）收高2.55%。大型科技股中，微軟（MSFT）漲1.78%，蘋果（AAPL）小升0.21%，Meta（META）下跌0.41%，Alphabet（GOOGL）小跌1.08%，亞馬遜（AMZN）微跌0.22%。整體來看，科技巨頭漲跌互見，但AI供應鏈普遍回穩。台灣相關ADR同步走強，台積電ADR（TSM）上漲1.85%、日月光ADR（ASX）上揚1.55%、聯電ADR（UMC）漲0.83%延續多頭氣勢。

近期美股回穩主要受情緒面修正帶動，Bellwether Wealth投資長Clark Bellin表示，美股正在測試短期支撐後的反彈力道，雖市場短線缺乏明確上漲催化劑，但低檔承接買盤仍在。他強調，10月以來美股回檔僅約4%，顯示修正幅度有限，市場韌性強。

政治與政策面亦持續支撐市場信心，美國財政部長貝森特透露，聯準會新任主席候選人進入最後討論階段，外界普遍預期川普政府將於聖誕節前正式公布人選。市場解讀，若由溫和派經濟學者出任，有助於延續寬鬆政策基調。

亞股方面，週三日股與韓股同步勁揚。日經225指數在半導體與AI題材激勵下勁升899.55點或1.85%，收49,559.07點；東證指數（TOPIX）亦漲1.96%，成交額達6兆1067億日圓，為近月高點。韓股同樣受降息預期推動，KOSPI上漲2.67%或103.09點，收3960.87點，創下近一年高位。韓中央銀行啟動寬鬆貨幣循環的背景下，10月份銀行整體貸款利率略微下降，但由於政府加強貸款監管，房貸利率反而上升。

市場普遍認為，在美股感恩節連假期間交投清淡下，短線波動有限，但AI概念與降息預期仍將是年底行情的兩大主軸。法人預估，若12月確定降息，美股年底有望挑戰新高。

