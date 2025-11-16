國際盤勢／降息預期急凍！那指獨紅VIX飆四週高 日韓股全面走弱

財經中心／余國棟報導

市場對聯準會12月降息的預期快速降溫，也使整體情緒偏向觀望。VIX波動率指數更升至四週高點，反映投資人心態仍不安，盤中科技股出現買盤回流，輝達、特斯拉翻紅，終場讓那指驚險收高。（示意圖／PIXABAY）

美股週五（14）日在震盪中收盤，道瓊下跌309點、標普500小跌0.05%，只有那斯達克靠科技股撐盤、微幅上漲0.1%，為這一週波動行情畫下句點。市場對聯準會12月降息的預期快速降溫，也使整體情緒偏向觀望。VIX波動率指數更升至四週高點，反映投資人心態仍不安，盤中科技股出現買盤回流，輝達、特斯拉翻紅，終場讓那指驚險收高。

亞洲股市部分，日本與南韓上週五同樣受到美股利空與降息預期減弱影響，雙雙走弱。日經225指數終場大跌905點、跌幅1.77%，收在50,376點；韓國綜合股價指數（KOSPI）14日收盤重挫3.82%，跌到4,011.57點，全週上漲1.46%。其中南韓官方在《綠皮書》中雖2個月連續釋出樂觀基調，認為經濟正逐步擺脫上半年疲弱態勢，但仍坦言不確定性依舊存在，加上全球需求波動、投資復甦緩慢，使韓股壓力不小。

廣告 廣告

美國勞動市場數據與聯準會官員偏鷹派談話，使交易員對「12月降息一碼」的預期從10月份的95%大幅降至不到50%，降息希望瞬間冷卻，也讓資金轉趨保守。再加上美國六週政府關門延宕，使部分關鍵通膨與就業數據延遲公布，讓市場判讀經濟方向的難度升高。川普政府更宣布調降咖啡、可可、香蕉等食品關稅，以壓低家庭物價，貨幣與財政政策訊號同樣動盪。

從個股來看，科技股表現分歧。微軟大漲1.37%成為撐盤主力；輝達則在震盪後上漲1.77%，盤中一度翻黑；AMD則小跌0.46%。FANG族群多數走弱，Meta、小跌0.07%，蘋果跌0.20%，Alphabet跌0.78%，亞馬遜下跌1.22%。費半成分股則普遍收高，美光更強漲4.17%，展現記憶體族群的強勢走勢。台股相關ADR則互有消長，台積電ADR收漲0.93%、聯電ADR上漲0.26%，但日月光ADR小跌0.14%，反映市場對台股權值股情緒仍偏中性。

市場等待下週非農就業報告公布前的更多線索。由於降息預期大幅退燒，下週美股走勢恐將更加震盪。投資人將密切關注美國11月20日即將公布的九月就業報告、以及更多聯準會官員談話，是否會讓政策方向更加明朗。短線市場仍可能受到利率預期、政府關門後續處理、以及AI科技股估值爭議牽動。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股震盪後出現收斂！輝達翻紅那指小漲 台股開盤可望喘口氣

台股創高後下殺金融補漲加溫 這2只甜蜜點浮現！

三明治族壓力爆表！想退休卻無力 現金流靠它一次搞定

高端過濾耗材出貨旺 旭然Q3獲利飆近12季新高！

