國際盤勢／降息預期急凍！那指獨紅VIX飆四週高 日韓股全面走弱
財經中心／余國棟報導
美股週五（14）日在震盪中收盤，道瓊下跌309點、標普500小跌0.05%，只有那斯達克靠科技股撐盤、微幅上漲0.1%，為這一週波動行情畫下句點。市場對聯準會12月降息的預期快速降溫，也使整體情緒偏向觀望。VIX波動率指數更升至四週高點，反映投資人心態仍不安，盤中科技股出現買盤回流，輝達、特斯拉翻紅，終場讓那指驚險收高。
亞洲股市部分，日本與南韓上週五同樣受到美股利空與降息預期減弱影響，雙雙走弱。日經225指數終場大跌905點、跌幅1.77%，收在50,376點；韓國綜合股價指數（KOSPI）14日收盤重挫3.82%，跌到4,011.57點，全週上漲1.46%。其中南韓官方在《綠皮書》中雖2個月連續釋出樂觀基調，認為經濟正逐步擺脫上半年疲弱態勢，但仍坦言不確定性依舊存在，加上全球需求波動、投資復甦緩慢，使韓股壓力不小。
美國勞動市場數據與聯準會官員偏鷹派談話，使交易員對「12月降息一碼」的預期從10月份的95%大幅降至不到50%，降息希望瞬間冷卻，也讓資金轉趨保守。再加上美國六週政府關門延宕，使部分關鍵通膨與就業數據延遲公布，讓市場判讀經濟方向的難度升高。川普政府更宣布調降咖啡、可可、香蕉等食品關稅，以壓低家庭物價，貨幣與財政政策訊號同樣動盪。
從個股來看，科技股表現分歧。微軟大漲1.37%成為撐盤主力；輝達則在震盪後上漲1.77%，盤中一度翻黑；AMD則小跌0.46%。FANG族群多數走弱，Meta、小跌0.07%，蘋果跌0.20%，Alphabet跌0.78%，亞馬遜下跌1.22%。費半成分股則普遍收高，美光更強漲4.17%，展現記憶體族群的強勢走勢。台股相關ADR則互有消長，台積電ADR收漲0.93%、聯電ADR上漲0.26%，但日月光ADR小跌0.14%，反映市場對台股權值股情緒仍偏中性。
市場等待下週非農就業報告公布前的更多線索。由於降息預期大幅退燒，下週美股走勢恐將更加震盪。投資人將密切關注美國11月20日即將公布的九月就業報告、以及更多聯準會官員談話，是否會讓政策方向更加明朗。短線市場仍可能受到利率預期、政府關門後續處理、以及AI科技股估值爭議牽動。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／美股震盪後出現收斂！輝達翻紅那指小漲 台股開盤可望喘口氣
台股創高後下殺金融補漲加溫 這2只甜蜜點浮現！
三明治族壓力爆表！想退休卻無力 現金流靠它一次搞定
高端過濾耗材出貨旺 旭然Q3獲利飆近12季新高！
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 16 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 10 小時前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
訂單看至2027年！這「伺服器大廠」前3季獲利破500億...自營商豪撒7.7億瘋搶 這檔被掃破萬張成搶手貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 11 小時前
「先別放空記憶體！」前政府基金操盤手看好缺貨潮：「他們」大買行情未結束
AI熱潮帶動全球記憶體缺貨潮，記憶體族群股價不斷衝高，不過也引發投資人產生是否應放空的疑慮。對此，前政府基金操盤手黃豐凱在網路節目《財經一路發》指出，記憶體目前供不應求，一直到明年第1季結束，價格都不會下跌，且工業電腦廠商到明年第1季後業績獲利才開始明顯往上走，不建議投資人此時放空。黃豐凱指出，大盤月線尚未下彎，代表大盤只是在目前的位置整理。今年亞洲股市中，......風傳媒 ・ 1 天前
配息猛升248.63%！006208半年配3.448元本周除息 7檔ETF年化配息率逾8%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數逾66萬的市值型ETF富邦台50（006208），上周五（14日）日公告下半年每單位實際配發金額為3.448元，持有...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
抓準時機進場！全球三大記憶體供不應求 南亞科今年爆漲近442%、華東衝高172%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球AI應用需求強勁，記憶體市場迎來全面緊縮的狀況，三大類產品DRAM、NAND及NORFlash都面臨供不應求的情形，價格隨之...FTNN新聞網 ・ 8 小時前