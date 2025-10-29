國際盤勢／鮑威爾語出謹慎壓抑市場 美股創高回落、日韓再創歷史高！

財經中心／余國棟報導

市場聚焦於即將登場的「川習會」。美國總統川普與中國國家主席習近平預計於台北時間今（30）日上午10時於韓國舉行會談，外界關注兩國是否會就AI晶片出口限制與貿易議題釋出緩和訊號。（示意圖／PEXELS）

美國聯準會（Fed）週三（29）日如市場預期宣布今年第二次降息1碼，但主席鮑威爾在會後記者會上淡化12月再度降息的可能性，導致市場漲勢收斂。標普500指數盤中創新高後回落，終場微跌0.3點收在6,890.59點；道瓊指數下跌74點至47,632點；那斯達克指數小跌130點至23,958點。費城半導體指數逆勢勁揚1.85%，收7,327.93點。

鮑威爾表示，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場顯示降息仍有必要。他強調「12月是否降息尚未定案」，部分委員傾向觀望兩次降息的效果後再決策，也有官員認為利率已接近「中性區間」。這番發言被市場解讀為「鴿中帶鷹」，使美債價格下跌、美元走強，利率期貨顯示市場預期12月再降息的機率降至三成以下。

在個股方面，AI龍頭輝達（Nvidia）漲勢最亮眼，股價大漲2.99%至207.04美元，市值一舉衝破5兆美元，成為史上首家達此門檻的企業。輝達今年來漲幅已逾50%，不到4個月便從4兆美元再進一步推升至5兆美元，象徵AI熱潮仍火燙延燒。反觀美光（Micron）上漲2.13%，受惠於AI記憶體需求強勁；邁威爾（Marvell）勁揚1.9%。不過，Netflix與微軟分別小跌0.19%、0.1%，Meta則微漲0.03%，科技股表現分歧。

傳產股則受壓，通用汽車（GM）下滑1.06%，公司宣布裁員約1,700人，主因電動車市場降溫；工業巨頭開拓重工（CAT）反倒狂飆11.6%，每股獲利優於預期，並預告營收自去年第四季以來首度恢復成長。

亞股部分，受AI投資熱潮與區域經濟數據提振，日韓股市週三同步創歷史新高。日經225指數首度攻克51,000點關卡，大漲1,088點或2.17%，收在51,307點，刷新史上收盤新高；韓國KOSPI指數上漲1.76%，報4,081點，連續改寫紀錄。韓國央行總裁李昌鏞指出，韓國經濟成長率今年可能超過原預期的1%，並預告下月將上調全年預測值，反映AI與出口改善的結構性動能。

市場聚焦於即將登場的「川習會」。美國總統川普與中國國家主席習近平預計於台北時間今（30）日上午10時於韓國舉行會談，外界關注兩國是否會就AI晶片出口限制與貿易議題釋出緩和訊號。

目前美股期貨盤小幅震盪，小那斯達克期貨下跌0.2%，小S&P期貨微跌0.12%，小道瓊期貨跌0.16%，顯示投資人對Fed後市政策與川習會談仍抱觀望態度。分析師指出，短線美股漲多回檔屬技術性修正，但AI族群仍是撐盤主力。

投資策略上，可聚焦AI、半導體及伺服器供應鏈等具長線成長題材的產業，若指數回測支撐，可分批布局龍頭股與高品質ETF，以應對政策與消息面的短期波動。

