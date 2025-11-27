國際盤勢／12月降息機率飆至8成！美期貨盤穩中帶漲 日經重返5萬點
財經中心／余國棟報導
美國股市週四（27）日因適逢感恩節全面休市，債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，週五（28）日則將提前3小時收盤，進入俗稱「黑色星期五」的節日消費高峰時段。雖然現貨市場靜止，但期貨盤仍維持溫和波動，小那斯達克期貨報25,301點、小S&P期貨持平在6,828點、小道瓊期貨微跌14點至47,476點，顯示市場氣氛穩健，投資人等待假期後新一輪行情啟動。
市場焦點仍圍繞聯準會（Fed）12月利率決策。根據CME FedWatch工具顯示，市場預期聯準會將於12月(9)日會議降息1碼的機率已超過80%，顯著高於上週的40%。近期多位Fed官員釋出偏向寬鬆訊號，加上9月零售銷售數據疲弱與初領失業金人數增加，均強化市場對「降息預期升溫」的信心。不過，美國商務部原訂本週公布的9月PCE物價指數延後至12月5日發表，將成為下月決策會的重要依據之一。
在亞股方面，日本股市延續漲勢，受惠美股科技族群先前上揚帶動半導體板塊火熱。日經225指數週四（27）日收漲1.23%，大漲608點至50,167點，成功連續第三個交易日走高，並首度自11月17日以來站上5萬點整數關卡。東證指數（TOPIX）同步上揚0.39%至3,368點，電機、非鐵金屬與玻璃陶瓷類股領漲。市場分析指出，AI伺服器與半導體設備需求回升，持續推升相關供應鏈表現，日本半導體巨頭如東京威力科創股價齊揚，成為日股多頭主要推手。
韓國股市同樣表現亮眼。KOSPI指數27日收漲0.66%，上漲26點至3,986.91點，創近一個月新高。大型科技股領軍，帶動整體氣氛樂觀。南韓央行本週決議維持基準利率不變，以支撐疲弱的房市與出口，同時將2025年經濟成長率預測自0.9%上調至1.0%，顯示內需與出口雙支撐之下，景氣有望溫和回升。法人指出，通膨壓力雖仍存在，但貨幣政策已進入觀望期，市場資金正逐步回流科技與消費類股。
隨著美股休市、亞股走強，市場短線風險情緒偏向穩定，交易重心轉往年底降息預期與假期消費動能。投資人普遍預期，美股在黑色星期五開市後的三小時交易，將觀察零售股表現與年末購物季的實際銷售數據，作為判斷第四季經濟動能的重要參考。
雖然美股暫時歇市，但期貨盤未出現明顯回檔，代表市場對後市仍保有信心。分析師認為，若12月聯準會確實啟動降息，科技與AI概念股將再度成為領漲焦點，帶動台灣及亞洲供應鏈同步受惠。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
