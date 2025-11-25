國際盤勢／Fed降息預期升溫！美股黑翻紅道瓊大漲 亞股今有望同嗨

財經中心／余國棟報導

市場對聯準會（Fed）12月會議可能啟動降息的期待升溫。紐約聯準銀行總裁威廉斯最新談話指出，貨幣政策「仍有調整空間」，加上近期PCE通膨指標預期溫和，進一步強化投資人信心。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（25）日強勢收高，道瓊指數大漲664點或1.43%，報47,112點，標普500指數上漲0.9%，那斯達克指數揚升0.7%，連續第三個交易日收紅。儘管AI龍頭輝達（NVIDIA）股價續跌2.59%，但醫療保健與消費類股強力支撐，使市場氣氛明顯回穩，成功抵銷科技股回檔壓力。

市場對聯準會（Fed）12月會議可能啟動降息的期待升溫。紐約聯準銀行總裁威廉斯最新談話指出，貨幣政策「仍有調整空間」，加上近期PCE通膨指標預期溫和，進一步強化投資人信心。戴爾（DELL）盤後公布財報優於預期，受惠AI伺服器需求續強，激勵股價在盤後上揚。零售股普遍走揚，醫療類股中，強生（JNJ）與輝瑞（PFE）穩健上漲，成為支撐標普的重要力量。

廣告 廣告

不過，科技權值股漲跌互見。微軟（MSFT）小漲0.63%，美光（MU）上揚0.27%，但Meta（META）上漲3.78%，傳出Google正與Meta洽談2027年起AI晶片長約合作，使市場擔心輝達未來訂單流失。輝達股價下跌2.59%，至每股 177.82 美元。針對 Google 的 AI 晶片將被 Meta 大量採用，輝達出面安撫投資人，強調其 GPU 技術仍比同業領先一個世代。公司仍是唯一能全面支援所有 AI 模型並適用於各類運算場景的平台，並指出將持續向 Google 供貨，以維持雙方合作關係。

日韓股市反應分歧。日經225指數週二收盤微漲33.64點，漲幅0.07%，報48,659.52點，東證股價指數則小跌0.21%。市場受到Fed官員釋出鴿派訊號的提振，日股早盤一度上攻，但午後因買盤縮手而漲勢收斂。

韓國股市小幅收紅，周二南韓KOSPI指數終場僅小漲0.30%，收在3857.78點。聯準會在12月會議再度降息的可能性升高，助投資人將科技股恐已漲過頭的擔憂拋諸腦後。韓股昨日虎頭蛇尾表現，乃投資人信心因匯率而減弱，只要韓元匯率仍然低迷，就代表外資買進力道不可能太大。

美股在輝達回檔壓力下仍維持多頭格局，主因在於降息預期升溫與非科技族群接棒表現。分析師指出，若Fed於12月釋出明確寬鬆訊號，市場有望迎來年底行情。不過，投資人仍須留意AI族群短線波動，以及美債殖利率變化對資金面的影響。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈

上櫃財報亮點！近四成企業獲利成長 揭三大亮點產業

籌碼／外資一週狂倒1453億 這檔淪苦主被倒逾13萬張！

中經院看全年GDP5.45% 台廠接單爆滿它資金湧入明顯！

