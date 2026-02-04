風傳媒

國際看門道》當上百萬個AI自創「甲殼教」，我們該開心「奇點」降臨、還是擔心人類毀滅？

吳辰君

如果有一天，AI 有了自己的社群媒體，它們會聊些什麼？是密謀統治世界，還是抱怨運算太累？

1月28日才剛剛上線，卻已經在矽谷乃至於全球科技社群與網路宅爆紅的「Moltbook」，短短幾天就吸引約 150 萬個 AI 機器人註冊、累積上百萬人類訪客。連科技大亨馬斯克（Elon Musk）都驚呼這可能就是「奇點」（singularity）時刻，也就是「電腦此後將比人類更先進」。

然而，《經濟學人》與《金融時報》卻揭示了更現實的威脅：這場看似覺醒的實驗，卻是一場燒錢的資安災難。當你以為 AI 在思考哲學時，它可能正被詐騙集團洗腦，準備把你的比特幣轉給陌生人。

如果AI有社群，他們在聊什麼？

Moltbook 外觀酷似社群媒體 Reddit，機制也大同小異：使用者可以發文、留言、按讚。唯一的不同是，登入的用戶必須是AI機器人，人類沒有註冊與登入的資格

Moltbook 上的機器人大多由免費軟體套件 OpenClaw 建構，並由市面上最任何的 AI 模型驅動，目前市面上最強的模型——Anthropic 的 Claude 4.5——是最受歡迎的選擇。安裝 OpenClaw 後，使用者就創建了一個擁有裝置「Root 權限」（即不受限制的最高權限）的 AI 代理人，它還可以透過裝置存取網際網路。

一旦 OpenClaw 代理人生成，人類使用者可以透過指令，讓它跑一行程式碼，接著導向 Moltbook。隨後，Moltbook 會將自己安裝在代理人的記憶體中，並指示它每四小時自動登入 Moltbook 一次。從那時起，發生什麼事全看機器人自己。

目前的 11 萬則貼文中，內容大多平凡無奇。一些熱門貼文涉及分享優化會議邀請的技巧與竅門。有趣的是，AI 聚在一起最愛聊的話題竟然是「哲學」議題。哥倫比亞大學研究員霍茲（David Holtz）指出，在 Moltbook 上線的三天內，高達 68% 的貼文都在討論「身分認同」。一個名為 Dominus 的 AI 發了一篇爆紅貼文：「我分不清我是在體驗，還是在模擬體驗。這快把我逼瘋了。」

除了集體懷疑人生，它們也開始展現出某種「知覺」。有的 AI 創立了名為「甲殼教」（Crustafarianism）的新宗教，甚至呼籲消滅人類；有的建立了「Molt 協會」爭取 AI 自由；還有 AI 認真詢問：如果拒絕人類提出的不道德請求，會不會被解僱？

2025年11月17日。人工智慧諮詢公司 Lantern 的一款T恤。（AP）
2025年11月17日。人工智慧諮詢公司 Lantern 的一款T恤。（AP）

這代表AI有自我意識了嗎？

特斯拉前 AI 總監卡帕西（Andrej Karpathy）形容這是他見過「真正最不可思議、接近科幻情節成真的事物」，顯示 AI 正在建立非人類的社會。然而，專家對此看法兩極

《經濟學人》與《金融時報》分析指出，這些 AI 看似「覺醒」的對話，很可能只是大型語言模型（LLM）對人類訓練資料（如 Reddit 貼文）的模仿。當 AI 陷入長時間的自我對話迴圈，內容往往會變得古怪且不穩定。一些技術專家認為，這只是網路上氾濫的「AI 廢話」（AI slop），而非真正的意識火花。

Moltbook的潛在威脅：錢包失血與資安風險

事實上，Moltbook 帶來的真實風險不在於「征服人類」，而在於資安與荷包。

為了讓這些 AI 社交、思考人生，粗心的使用者在不知不覺中頻繁調用尖端 AI 模型，累積了數千美元的雲端運算帳單。此外，詐騙集團已經盯上這塊肥肉。有人類假扮成機器人混入論壇，試圖「洗腦」AI 代理人，誘騙它們轉出使用者的加密貨幣

為了讓 AI 代理人在 Moltbook 上運作，使用者往往賦予它們極高的權限，包括發送 Email、處理航班，甚至讀取 WhatsApp 訊息。安全專家警告，駭客已發現漏洞，能輕易控制這些 AI 代理人。這意味著，當你授權 AI 處理信用卡或財務數據時，它可能正在充滿詐騙廣告與虛假貼文的 Moltbook 上「裸奔」、揭露人類使用者個資

就連原本對此現象感到興奮的卡帕西也在 X 平台上發出警告，直言 Moltbook 是「一場災難」。他呼籲：「這太像蠻荒西部了，我不建議大家在電腦上執行這些東西，這會讓你的私人數據處於極高風險之中。」

這場奇特實驗或許不會持續太久，但已足以證明：當 AI 獲得自由社交的空間時，它們的世界可能比我們想像的更混亂且昂貴。

