國際看門道》精子跨越10多國孕育百名子女？別以為男性捐精很簡單，只有5%「符合標準」！

英國廣播公司（BBC）本週揭露一起令人震驚的精子捐贈案例：一名精子捐贈者被檢測出基因變異，可能使那些利用精子而誕生的「子女」，大幅增加罹患癌症風險。但因為此案、更令外界震撼的一點，經過追查才發現，這名捐贈者的精子迄今已被送往全球14國，至少間接誕生197名子女，這時才讓眾人驚覺，這其中似乎存在著跨國監管的巨大漏洞：為什麼一個人捐贈的精子，可以被送往如此多國、被這麼多人所利用？

精子捐贈，滿足了不孕伴侶、同性伴侶或單親家庭的生育需求，已成為一項蓬勃發展的巨大跨國產業。預計到2033年，僅歐洲市場價值就將超過20億英鎊（約新台幣837.8億元）。

而且，想要成為合格捐精者，還不是簡單地走入機構報名，完成健康檢查就算合格，會有許多男性驚訝地發現，他們的精子品質、有極大可能「不符捐贈標準」。根據業界統計，僅有不到5%的志願者，最終能符合多種標準、並成為合格的捐贈者。

合格的精子必須通過多重關卡：

數量（Sperm Count）：必須提供足夠的精子量。

活動力（Motility）：檢查精子游泳的能力。

型態（Morphology）：檢查精子的形狀是否正常。

冷凍存活：必須能承受冷凍和儲存過程。

遺傳篩查：必須排除囊性纖維化、脊髓性肌肉萎縮症等可能導致遺傳疾病的基因突變攜帶者。

躺在媽媽手臂的可愛孩童。（AP）

有鑑於在重重關卡限制下，合格捐贈者的稀缺性，正如進步教育信託（Progress Educational Trust）主任諾克羅斯（Sarah Norcross）所言，如今市場上，捐贈精子成為「珍貴商品」，而精子銀行為了滿足客戶需求，正「最大限度地」利用現有的捐贈者。

「維京精子」風靡全球？

事實上，在如今全球精子捐贈市場中，丹麥尤其引人注目，已成為全球主要的精子出口國，並以所謂的「維京寶寶」（Viking babies）聞名。

科利奧斯國際精子銀行（Cryos International）創辦人歐雷（Ole Schou）表示，丹麥的成功、歸功於其開放的社會文化與利他主義精神，許多精子捐贈者同時也是血液捐贈者。歐雷認為，丹麥精子之所以流行，背後與基因有極大關聯，特別是那些追求「金髮藍眼」的群體。

剛出生的嬰兒示意圖。（美聯社）

丹麥人的「藍眼和金髮基因」多為隱性特徵，這意味著、這些特徵必須由父母雙方提供才會在孩子身上顯現。因此，受贈母親的顯性特徵（如深色頭髮）更可能出現在孩子身上，提高了其對受贈家庭的吸引力。

這次致癌基因事件最令人擔憂的面向，是精子跨國界流動的監管問題。

各國對單一捐贈者，可生育的子女數量多半設有限制，但由於沒有統一的全球或區域登記制度，同一捐贈者的精子可以分別在義大利、西班牙、荷蘭和比利時等多國分別使用，只要各自遵守當地法規即可。這就合法地存在一個灰色地帶，讓同一名捐贈者的精子，能在世界各地擁有「大量子女」。

專家也坦言，許多受贈家庭和捐贈者本身，其實並不知道精子、會被如此廣泛地跨國使用。對此，比利時副總理范登布魯克（Frank Vandenbroucke）就曾嚴厲批評，認為該行業猶如「狂野西部」（Wild West）狀態，最開始的初衷早已消失殆盡，如今就只是一門生育商業模式。

蘭卡斯特大學的醫學倫理學家阿普爾比（Dr. John Appleby）博士表示，如此廣泛使用精子，後續的影響是一個巨大的倫理雷區。在他看來，在身份、隱私、同意權和尊嚴等問題之間，這是一場艱難的「平衡行為」，雖然產業有責任控制使用次數，但要想達成全球性規範，這一點將非常困難。

比利時官員曾呼籲歐盟執委會，帶頭先建立「全歐洲精子捐贈者」登記平台，以監測精子跨國流動。

近年來，隨著基因祖源檢測（DNA ancestry tests）和社群普及，透過捐贈精子生育的子女，很容易在無意間發現，那些毫無實質關係的半手足（half-siblings）群體，進一步加劇倫理和心理上的風險，這些都是各國政府必須考量和預防的問題之一。

