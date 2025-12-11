國際看門道》美國深陷「失業增加、通膨不退」經濟雙重危機！聯準會連續三度降息，但也暗示「差不多了」

美國聯準會（Fed）內部對政策優先方向的意見分歧越來越大，雖然10日仍決議下調基準利率，但也透露短時間內不太可能再降。

這次市場預期的「鷹派式降息」如期登場——聯邦公開市場委員會（FOMC）10日宣布將基準利率再調降1碼（0.25 個百分點），為今年連續第3次降息，使之落在3.5％至3.75％的範圍。

聯準會這次以9票同意通過降息，是6年來首次有3位官員投下反對票。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）和堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）認為不應該降息；另一位聯準會理事米蘭（Stephen Miran）則覺得應該大降半碼（0.5個百分點）。CNBC指出，米蘭即將在1月離開聯準會，這是他連續第3次投反對票；施密德則是連續第2次。

美國房貸利率飆升。（AP）

聯準會此次降息，使基準利率來到3年新低，目的是避免就業惡化、失業率加速上升。但由於對抗通膨的進展停滯，聯準會官員先前已暗示，未來是否還要降息，要看就業市場是否真的變差。

聯準會會後聲明的措辭也變得保守，提到「降息的幅度與時機將視經濟前景變化而定」，這段話在去年12月也出現過，象徵降息已暫告一段落，而聯準會直到今年9月才再度降息。

《華爾街日報》還指出，聯準會已不再使用「失業率仍處於低檔」的說法，因為失業率已經從今年較早的4.1％，升到9月的4.4％。

往後降息腳步將放緩

並非所有參與會議的人都能投票。在新的季度預測中，19位官員裡有6位預期年底利率將高於此次降息後的水準，代表部分有投票權的人其實支持得很勉強，或是沒投票權的人之中有不少反對。

多數官員預測明年還會再降一次，與9月的預期相同，這也代表短期內不急著加快降息步伐。

從近期聯準會官員的公開發言可以看出內部分歧嚴重，以至於這次的決定很可能就取決於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）想如何推動。鮑爾的任期將在明年5月到期，只剩下3次利率會議；美國總統川普（Donald Trump）表示很快會宣布其接班人選，而外屆也擔心下一任是否能維持鮑爾現在的權威。

川普已經暗示他會用「降息傾向」作為選人標準，而非找一個致力於聯準會「穩定物價和充分就業」雙重目標的人。目前白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）的呼聲最高，截至10日上午，預測平台Kalshi認為哈塞特獲提名的機率高達72％，而前聯準會理事華許（Kevin Warsh）和現任理事華勒（Christopher Waller）則遠遠落後。

川普2.0新內閣的國家經濟委員會主席：凱文‧哈塞特（Kevin Hassett）。（翻攝自總統辦公室）

偏「鷹派」的官員擔心，通膨仍偏高，現在降息會讓緊縮力道不夠，可能使物價再度升溫；畢竟通膨自2021年以來一直高於2％的目標。偏「鴿派」的官員則著重就業與房市，認為降息至今，經濟仍顯疲弱、房市與就業都沒有回溫；他們擔心，如果失業暴增，聯準會之後得採取更猛烈的寬鬆措施來救市，但若通膨停在3％左右，還有時間慢慢調整。

《華爾街日報》指出，自8月就業市場惡化後，鮑爾多站在鴿派這邊。但這次的反對票和保守訊號顯示，他現在獲得的支持已是任內最低。

聯準會的痛苦兩難

這種「物價不降、就業變差」的局面，是聯準會幾十年來未遇過的棘手難題。上一次是1970年代的停滯性通膨，而當時聯準會反覆加降息，最終導致高通膨根深蒂固。

聯準會控制的「聯邦基金利率」會影響短期貸款成本，如信用卡和車貸；至於長期利率，對房貸和企業投資的影響更大，自從聯準會去年開始降息後，長期利率的降伏相對溫和。10年期美債殖利率雖然在9月首次降息後一度落到4.01％，但本月9日仍有4.185％，讓買房和借貸的人沒有享受到太多降息紅利。

隨著利率越接近「中性利率」（不刺激、不拖累經濟的水準），每一次降息都將更具爭議。瑞銀集團（UBS）首席經濟學家平戈（Jonathan Pingle）指出：每再降一次，就會失去更多官員支持，除非之後的數據惡化更明顯。

鮑爾表示9月開始降息是為了替就業市場買保險，避免經濟惡化，但降息效果需要時間才會出現，使得現在的難題在於如何在不把話說死的情況下，讓大家知道「這次的降息行動差不多了」。

美國勞工部下週會公布10月與11月的就業數據，12月的數據也會在下次會議前公布，這股即將到來的「數據洪流」使得聯準會也難提前給出任何明確的政策方向。如果未來幾週出現失業救濟請領數上升、企業裁員增加、失業率持續走高，將讓聯準會非常難堪，平戈表示：「他們目前並不打算1月就降息，但鮑爾也無法排除任何可能性。」

圖片來源：美聯社

另一方面，未來通膨數據也非常關鍵。勞工部下週將公布11月的消費者物價指數。花旗集團（Citigroup）全球首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）尤其關注明年1月的物價調整，他指出，如果企業想把關稅成本轉嫁給消費者，通常會選在每年1月調整價格。

席茨擔心聯準會在通膨問題上沒什麼犯錯空間，他認為雖然通膨不至於再爆衝，但目前仍有2.8％，離2％目標並不算近，也沒有什麼讓人信服的理由能達標。

