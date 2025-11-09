即時中心／潘柏廷報導

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，不僅7日受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，更發表專題演說，而前總統蔡英文昨（8）晚也接力啟程訪歐。對此，總統賴清德今（9）日在蕭美琴搭機返國後在臉書向蕭美琴表達謝意，也祝蔡英文此行圓滿順利；他更強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

賴清德今天在臉書表示，謝謝蕭美琴接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

廣告 廣告

同時，賴清德也提及，昨晚，蔡英文也啟程前往歐洲，應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」。「祝福蔡總統此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作」。

他也要感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。「台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心」。





原文出處：快新聞／國際矚目！蕭美琴旋風出席IPAC峰會演說 賴清德震撼發聲了

更多民視新聞報導

全球聚焦台灣！8日深夜啟程接力訪歐 蔡英文：外交是一棒接一棒

LIVE／凱旋歸國！蕭美琴班機抵達桃園 預計發表IPAC相關談話

得道者多助！蕭美琴分享IPAC心得 台灣從不容易「但終將開創道路」

